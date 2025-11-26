Esta imagen del PP por el 25-N lleva más críticas que halagos: la razón salta a la vista 

Tuit del PP por el 25-N donde se ve a un diputado hablando y al resto de mujeres del partido detrás

Este 25 de noviembre se conmemora en España el día contra la violencia de género que ha culminado con una gran manifestación en Madrid donde miles de personas han salido a la calle para denunciar que, por ejemplo, hay 1.333 mujeres asesinadas en España desde que hay registros.

En 2025 ya son 38 las mujeres asesinadas, un número que no se ha olvidado en las decenas de marchas por toda España. Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao... capitales y ciudades destacadas unidas bajo un mismo sentir de libertad pese a que en varias de ellas la convocatoria era doble, con manifestaciones y proclamas diferenciadas.

Los partidos políticos también han tomado partido este 25 de noviembre con actos, campañas y vídeos. Uno de los más criticados ha sido el del Partido Popular donde se puede ver al diputado Jaime de Los Santos hablando a cámara mientras, detrás de él, otras mujeres del partido lo escuchan sin participar en su discurso.

El vídeo se ha llenado de críticas a los poco minutos con mensajes como estos: "No hay mejor representación de lo que significan las mujeres para el PP que ese esperpento: mujeres calladitas, haciendo bulto y tragándose sin rechistar lo que el señoro portabolsas vomita. Vais como pollos sin cabeza".

"Hasta 8 mujeres cuento detrás del hombre y es el hombre quién, con grandes gesticulaciones y énfasis en las palabras importantes de su discurso, habla del feminismo que, en teoría, representa a las mujeres de detrás. Óleo sobre lienzo", reza otro comentario.

Y "un señoro diciendo a las mujeres cuál es el feminismo bueno" son algunos de los mensajes que se pueden leer debajo del vídeo, que acumula más de 200.000 reproducciones. Además, el vídeo tiene muchas más respuestas —más de 700— que 'me gusta', unos 430.

De estas reacciones, además de las anteriores, destaca un mensaje de Miguel Frigenti que dice: "Un hombre que llamó prostituta a una tertuliana hablando y las mujeres calladas escuchando. Define vuestro concepto de feminismo". En referencia al comentario que dejó de los Santos sobre la tertuliana Sarah Santaolalla.