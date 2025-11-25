Fue militar hace 30 años y todavía recuerda el comentario machista que recibió

Este 25 de noviembre se conmemora en España el día contra la violencia de género y en El HuffPost hemos hablado con decenas de mujeres que han vivido momentos machistas en muchos ámbitos de la vida, desde laborales a festivos pasando por cotidianos.

Una mujer ha contado que fue militar hace 30 años y todavía recuerda "un comentario que nunca se me olvidará": "Me dijeron 'si no puede váyase a su casa a fregar sartenes". Antes, esta misma mujer ha afirmado que es importante reivindicar este día contra la violencia de género "porque me parece importante seguir luchando contra él": "Se han hecho avances pero faltan muchos todavía".

Otra mujer de origen latinoamericano ha hablado a los micrófonos del Huff sobre su experiencia a la que se suma el racismo imperante en la sociedad: "No soy española, entonces el estar aquí en Europa me pone en una situación de otredad muy intensa. Cuando se me han acercado hombres lo hacen desde una posición racista y exotizante".

Las mujeres más jóvenes ponen el foco, por ejemplo, en las redes sociales: "Hay mucha violencia de género que se da muy oculta, a través de redes sociales y un tipo muy concreto de relación de pareja que se expone en la televisión".

El acoso laboral está muy presente en la sociedad y otra de las mujeres consultadas en el reportaje lo corrobora: "Psicológicamente te marca, yo lo he sufrido y a raíz de ahí soy otra persona. Desde muy joven he trabajado en logística y eso hacía que algunos compañeros hombres se creyeran con el derecho a hacernos cosas. Incluso los superiores, al poder mirarnos por encima del hombro se excedían con nosotras".

Y, por último, están los espacios de ocio donde las mujeres también sufren acoso, tal y como relata otra de ellas: "Ha sido horrible salir de fiesta, te condiciona mucho escoger qué tipo de discoteca vas a ir por el tipo de música que puedan poner, lo que te sexualice y cómo se puedan comportar contigo".