AuronPlay revela por primera vez la estafa que sufrieron él y su madre al querer cambiar de piso

AuronPlay, uno de los creadores de contenido más famosos en español, ha revelado en uno de sus últimos directos en Twitch la estafa que sufrió su madre al querer mudarse de piso. "Voy a contar algo públicamente que no había contado hasta ahora", ha avisado el streamer.

Ha contado que su madre se quería cambiar de piso y él la iba a ayudar económicamente para que se pudiera mudar a uno mejor que el que tiene actualmente. Al final, encontró un piso que le encantaba.

"Me pasa las fotos y le digo que sí, que es muy bonito. Le digo que sí y que me diera el número de cuenta para pagar la fianza o la reserva del piso", ha proseguido.

Su madre, que hablaba con el propietarioi del piso por WhatsApp, le pidió el número de cuenta. Este accedió a dárselo y AuronPlay le ingresó los dos meses de fianza, que rondaba los 3.000 euros en total.

"Al día siguiente bloquea a mi madre de WhatsApp", ha confesado. "Ella me dice que no sabía cómo decírmelo. Me explicó que el dueño del piso había dejado de tener foto de perfil en WhatsApp y ya no le llegaban los mensajes", ha indicado.

AuronPlay ha afirmado que se trataba de "un estafador que ponía anuncios pareciendo que el piso era suyo, pero realmente cogía fotos de otras personas". "Tú hablabas con él para decirle que te interesaba, le pagas y él te bloqueaba".

El creador de contenido ha reconocido que lo que más le ha dolido ha sido ver el disgusto de su madre: "Le he dicho que seguimos teniendo dinero y seguimos trabajando, que se recuperará esa pérdida, pero ella estaba en shock. Nunca le había pasado eso ni a ella ni a mí".

Finalmente, acudió a la Policía a denunciar los hechos para que atraparan al estafador e impedir así que engañara a más personas.

"Es que tengo audios de él diciendo que hay mucha gente interesada en el piso, etc. Hemos sido tontos por confiar en una persona a la que no habíamos visto, pero es que le gustó tanto el piso que no necesitaba verlo. Tú no te esperas que vaya a ser un estafador", ha reflexionado.

Los vídeos los ha publicado el usuario de TikTok @Felixito777 y llevan miles de reproducciones.