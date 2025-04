Estas son las peores experiencias gastronómicas de los cocineros más importantes de España

El reportero de La Picaeta Poscast (@lapicaetapodcast) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok entrevistando a algunos de los cocineros más importantes de España preguntándoles cuál ha sido su peor experiencia gastronómica.

"Vamos a preguntarle a los mejores cocineros y cocineras de España cuál ha sido su peor experiencia gastronómica", ha comentado el reportero, quien se encuentra en un evento con las personalidades más importantes de la gastronomía española.

"Hoy me he comido un arroz muy malo. ¡Y estabas tú!", ha contado entre risas con el entrevistador el cocinero Javi Estévez, responsable del establecimiento La Tasquería.

"No hace mucho, en un hotel que tuvimos que comer y de repente fue todo un desastre enorme", ha apuntado el televisivo chef Alberto Chicote, propietario del restaurante Omeraki.

"Fui a un sitio, había amistad por en medio. Cuando terminé tenía unas ganas de vomitar...", ha confesado la cocinera Susi Díaz, propietaria del local La Finca.

Por su parte, el chef Pedro Subijana, responsable del establecimiento Akelarre, ha hecho muestra de su sinceridad: "Hubo un sitio que era insufrible. Y al salir le dije a la señora que parecía la dueña: Debería dedicarse usted a otra cosa porque esto no es lo suyo".

"Recuerdo dos muy malas de cocineros no españoles muy conocidos. ¡Muy malas! Una en Europa y otra en América. Hasta ahí podemos leer", ha señalado el cocinero Marcos Moraña, propietario de Casa Bernardo, sin querer dar nombres propios.

Sin embargo, la experiencia del cocinero Paco Roncero tenía más que ver con la situación que con la comida: "Yo recuerdo que me hice Madrid-México, pasé por Madrid, cambié las maletas en el aeropuerto y me fui a Singapur. ¿Y tú sabes lo que es llegar allí y meterte en una cena de estas... de estar durmiéndote y durmiéndote, tener que hacerte así con los ojos, irte al baño...? Lo pasé fatal".

"Pues una vez en Nueva York con mi hermana que dijimos: Vamos a entrar aquí a comer. No estaba bueno absolutamente nada. Nos tuvimos que marchar", ha afirmado Elena Arzak, responsable del restaurante Arzak.

También influyó la situación para la chef Martina Puigvert, propietaria del local Les Cols: "Me hice dos menús degustación como seguidos y llegué como con escalofríos. En plan de que no me apetecía nada comer".

"Yo he estado varias veces en tales sitios con mi hermano de vacaciones o pararme a comer y comer muy mal...", han comentado Javier y Sergio Torres, responsables de Cocina Hermanos Torres.

Aunque puede que la respuesta más llamativa la haya dado el cocinero Toño Pérez, dueño del establecimiento Atrio: "En Japón, producto que para ellos es muy apreciado: semen de ballena. No lo he disfrutado".