Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido

Una patrulla de la Guardia Civil frente a una casa en una pedanía de El Ejido (Almería).

Noche de enorme tensión en Almería tras un violento tiroteo registrado en el municipio de El Ejido que ha dejado al menos dos personas muertas y otras cuatro heridas graves, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE, los primeros avisos llegaron alrededor de las 23:15 horas de este lunes desde la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), además de varios equipos sanitarios que atendieron a las víctimas heridas por arma de fuego.

Un hombre armado sigue fugado

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor de los disparos sería un hombre que actualmente se encuentra huido.

Las mismas fuentes señalan además que el sospechoso podría ser familiar de todas o parte de las personas tiroteadas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la identidad de las víctimas.

El amplio despliegue policial se mantuvo durante toda la madrugada en la zona mientras los agentes trataban de localizar al presunto tirador.

Dos menores, entre los heridos graves

Entre los cuatro heridos de gravedad figuran dos menores de edad, un dato que ha elevado todavía más la conmoción en la zona.

Por ahora no se ha detallado el estado exacto de los heridos ni si el tiroteo se produjo en el interior de una vivienda o en plena calle.

La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas se produzcan detenciones relacionadas con el caso.