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Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido
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Dos muertos y cuatro heridos graves, entre ellos dos menores, en un tiroteo en El Ejido

La Guardia Civil busca a un hombre fugado que podría ser familiar de varias de las víctimas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una patrulla de la Guardia Civil frente a una casa en una pedanía de El Ejido (Almería).EFE

Noche de enorme tensión en Almería tras un violento tiroteo registrado en el municipio de El Ejido que ha dejado al menos dos personas muertas y otras cuatro heridas graves, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE, los primeros avisos llegaron alrededor de las 23:15 horas de este lunes desde la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, incluidos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), además de varios equipos sanitarios que atendieron a las víctimas heridas por arma de fuego.

Un hombre armado sigue fugado

Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor de los disparos sería un hombre que actualmente se encuentra huido.

Las mismas fuentes señalan además que el sospechoso podría ser familiar de todas o parte de las personas tiroteadas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del ataque ni sobre la identidad de las víctimas.

El amplio despliegue policial se mantuvo durante toda la madrugada en la zona mientras los agentes trataban de localizar al presunto tirador.

Dos menores, entre los heridos graves

Entre los cuatro heridos de gravedad figuran dos menores de edad, un dato que ha elevado todavía más la conmoción en la zona.

Por ahora no se ha detallado el estado exacto de los heridos ni si el tiroteo se produjo en el interior de una vivienda o en plena calle.

La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas se produzcan detenciones relacionadas con el caso.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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