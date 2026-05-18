La sentencia de 'El Xokas' sobre las elecciones de Andalucía que va a dar que hablar

Los resultados de las elecciones de Andalucía dan para varios días de incontables reacciones en redes sociales. Una de ellas ha sido la del popular streamer Joaquín Domínguez, conocido en el mundo de Internet como El Xokas, uno de los creadores de contenido más grandes y con más repercusión en español.

Este pasado domingo, el PP de Juanma Moreno Bonilla se alzaba con la victoria, pero con un hándicap: no revalida la mayoría absoluta (53 escaños, dos por debajo) y, con toda probabilidad, tendrá que pactar con Vox. El PSOE pierde dos escaños (28) y Adelante Andalucía ha obtenido cinco escaños (8), mientras que Vox gana uno (15).

El periodista y fundador de WATIFTV, Emilio Doménech, ha generado cientos de reacciones por un tuit en la red social X en el que relacionaba a José Mourinho con la extrema derecha.

Ante una información publicada por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, en la que confirmaba que el entrenador portugués es el elegido para dirigir el banquillo del Real Madrid, Doménech, conocido en redes sociales como Nanisimo, reaccionaba.

"La estampada que se han pegado PSOE, Podemos y Sumar"

"El inicio del ascenso de la extrema derecha en España solo se entiende con la primera llegada de Mourinho al Real Madrid. Su segunda venida solo podrá significar el fracaso de los ultras en nuestro país. El inicio del fin", afirmaba el periodista, quien añadía poco después: "Sé que mi tuit es provocador, pero creo firmemente en la tesis". Anunciaba también que explicaría esta teoría en su programa.

Poco después apareció El Xokas, quien trabajó para el Real Madrid como editor de vídeo, para arremeter contra los resultados de la izquierda en Andalucía con un tono irónico: "Totalmente de acuerdo. La estampada que se han pegado en Andalucía el PSOE, Podemos y Sumar no tiene nada que ver con el desastre de gobierno de la última década, es cosa de la vuelta de Don José Mourinho. Y tú callao".

En apenas unos minutos, el mensaje ya había acumulado más de 1.000 ‘me gusta’ y decenas de miles de visualizaciones.