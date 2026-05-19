Israel intercepta una treintena de barcos de la flotilla rumbo a Gaza y España denuncia una "violación del derecho internacional"

Uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, en el puerto de Barcelona.

Nueva escalada de tensión en el Mediterráneo. Israel ha interceptado este lunes una treintena de embarcaciones de la llamada Flotilla Global Summud, una misión internacional que trataba de llegar a Gaza con ayuda humanitaria para romper el bloqueo naval impuesto por el Gobierno israelí desde 2007.

La operación se produjo en aguas internacionales próximas a Chipre y ha provocado una fuerte reacción diplomática internacional, incluida una protesta formal del Gobierno español.

Según denunciaron las organizaciones participantes, la interceptación comenzó alrededor de las 10:30 horas de Turquía (7:30 GMT), cuando varios barcos fueron abordados a unas 250 millas náuticas de Gaza.

España denuncia una "nueva violación del derecho internacional"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que entre diez y veinte españoles que viajaban en la flotilla habrían sido retenidos por las autoridades israelíes.

Además, anunció la convocatoria de la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle una "protesta formal y enérgica" por lo sucedido.

La expedición estaba formada por 52 barcos procedentes de distintos países europeos y organizada por varias plataformas internacionales, entre ellas la Freedom Flotilla Coalition, la Global Sumud Flotilla y la asociación turca Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

Los organizadores aseguran que Israel ha interceptado al menos entre 31 y 35 embarcaciones, aunque el balance sigue siendo confuso.

Activistas españoles, italianos e irlandeses retenidos

Entre los activistas capturados habría al menos seis españoles, nueve italianos y seis irlandeses, incluida Catherine Connolly, hermana de la presidenta de Irlanda y exdiputada izquierdista.

La Freedom Flotilla denunció además que las Fuerzas Armadas israelíes comunicaron a los activistas que serían trasladados a un "buque prisión" antes de ser llevados al puerto israelí de Ashdod.

La flotilla había partido el pasado 15 de abril desde Barcelona y ya había sufrido una primera interceptación parcial el pasado 30 de abril en aguas internacionales al sur de Grecia, cuando la Marina israelí inutilizó 22 barcos y trasladó a unos 175 activistas a Creta.

Netanyahu felicita a la Armada israelí

Lejos de rebajar el tono, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó públicamente este lunes a la unidad naval encargada de la operación.

"Están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza", aseguró el dirigente israelí durante una conversación con el comandante de la flota.

Por su parte, Hamás calificó la actuación israelí de "delito de piratería".

Once países condenan la operación

Horas después de la interceptación, los ministros de Exteriores de España, Turquía, Brasil, Colombia, Pakistán, Indonesia, Jordania, Bangladés, Libia, Maldivas y Turquía publicaron un comunicado conjunto de condena.

En él rechazaron "en los términos más enérgicos" los ataques contra la flotilla y denunciaron que estas actuaciones constituyen "violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".

Los firmantes reclamaron además la "liberación inmediata" de todos los activistas detenidos y pidieron a la comunidad internacional actuar frente a lo que consideran un patrón reiterado de ataques contra misiones civiles y humanitarias en el Mediterráneo.