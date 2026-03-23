Este hombre manda un mensaje a "las personas que han pasado lo suyo y votan a la derecha" y arrasa

Un hombre se ha hecho viral en las últimas horas después de dar su opinión y mandar un mensaje a todos aquellos jubilados y obreros que votan a la derecha. Lo ha hecho en los micrófonos de la cuenta de TikTok Contrapoder y rápidamente ha sido difundido en otras plataformas como en X.

"La voz de los españoles importa. Este señor lo dice claro: todo lo que tenemos y disfrutamos nos lo ha dado la izquierda, mientras la derecha solo busca beneficios para ellos y sus amiguitos. Un mensaje directo que está generando debate en la calle", se afirma en la publicación en la que se comparte el vídeo.

El hombre asegura que "por aquí hay personas que han pasado lo suyo y votan a la derecha porque se creen que le van a dar más que la izquierda". Entonces, aprovecha para mandarles ese mensaje.

"Yo le digo que la paga que tienes de 800 euros se la ha puesto la izquierda y no la derecha, porque Rajoy, en siete años y porque no fue capaz de estar los ocho, nos quitó 350 euros y a los que más cobraban 300", comienza diciendo.

"Nos subió el 1,5% dos años, luego el 1% y luego tres años el 0,25%. Cuando él se subía el 25% y a los obreros, que son los que él pagan, el 0,25%. A mí me subían 95 céntimos", prosigue el entrevistado.

El mensaje final

Finalmente, acaba lanzando unas últimas palabras: "Les digo que ahora el que más o el que menos le han subido de 50 euros para arriba porque la izquierda es la que ha mirado siempre por los obreros y ha luchado en la fábrica por los obreros".

Su mensaje en TikTok lleva más de 110.000 reproducciones, mientras que en X ha sido compartido por @lachunga_chunga y supera los 2.000 compartidos, los 4.000 me gusta y las 50.000 visualizaciones.