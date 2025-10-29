De la peluquería de Massanassa que impactó a España a qué le dirían los valencianos a Mazón: historias de la DANA que nos han marcado
'El Huff' ha visitado, un año después de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana, algunos de los puntos más afectados.
"El ruido de la lluvia ya no es agradable". Escuchar a Susanna hace emocionarse a cualquiera. Ella es peluquera de Massanassa y el vídeo de cómo se inundaba su local hace un año causó un gran impacto. Junto a compañeras y clientas fue rescatada y hoy puede contarlo. Es también una de las protagonistas de la cobertura de El HuffPost del primer aniversario de la DANA, que se cobró 229 vidas en la Comunidad Valenciana.
Nuestros compañeros Diego Alonso Peña y Sergi González han visitado algunos de los lugares más afectados, desde donde han traído testimonios, historias y entrevistas que, de verdad, merecen la pena. No han estado solos: toda la redacción se ha volcado con entrevistas y temas sobre la DANA.
Aquí te traemos una pequeña recopilación de los mejores:
Visitamos la peluquería que impactó a España
- Las trabajadoras de 'Susanna Estilistes', de Massanassa, se encontraban en el interior del negocio el 29 de octubre de 2024 cuando el agua entró arrasando con todo.
- "Hay gente que sigue mal y que está tocada. Cuando llueve no estamos tranquilos, el ruido de la lluvia ya no es agradable", nos contó su dueña, Sussana.
- "Yo la peluquería la tengo bien desde el mes de agosto. No podía pintar porque aún me salían humedades, pero hay gente que está peor, que no ha podido reconstruir su casa. Todavía está todo muy mal", relata.
Un mensaje para Mazón
- El Huff le pone el micrófono a los valencianos para saber qué opinan de la gestión de Mazón de la catástrofe.
- "Todos en Valencia tenemos un amigo o familiar o nosotros mismos hemos vivido esa situación y que ese señor siga ahí no es entendible", nos contó un vecino.
- "¿Cómo puede dormir teniendo 229 muertos en su conciencia?", se pregunta otro.
Una reconstrucción más lenta de lo deseada
- Paiporta fue una de las localidades más azotadas. En su paso por allí, nuestros compañeros entrevistaron al que es su alcalde desde este verano.
- "Aquí no llovía nada, ni cayó una sola gota en todo el día. Ni en este pueblo, ni en Catarroja, ni en Valencia; toda el agua venía del barranco", rememora.
- "Estamos como mucho en un 20% de reconstrucción".
"Al apagarse los focos de la tragedia aparece la tragedia en su magnitud"
- La propia noche de la DANA comenzó la labor de los psicólogos, un colectivo que, al filo del aniversario, continúa con unas terapias aún necesarias para seguir adelante.
- "A veces venían, a veces íbamos a las casas para ofrecer ayuda, pero también vivimos casos de vecinos o trabajadores que nos paraban para decirnos 'por favor, atended a tal persona", relataron psicólogos a Miguel Fernández Molina.
- "En estos días nuestro énfasis está en que la gente tenga las certezas que se pueden tener".
Las incógnitas y múltiples versiones de Mazón
- Un año después, es difícil no perderse en el sinfín de versiones que ha ofrecido Carlos Mazón, que descifra Héctor Juanatey.
- ¿Por qué se envió tan tarde la alerta? ¿Dónde estaba el president? ¿Qué hizo ese martes 29 más allá de una copiosa comida mientras 229 personas fallecían por culpa de la peor dana que se recuerda?
Qué ha cambiado y qué no en el ejecutivo de Mazón
- Carlos Mazón acumula incontables peticiones de dimisión, pero aunque ha movido sillas en su gabinete, sigue presidiendo la mesa.
- Antón Parada echa la vista atrás para hacer un repaso político de todos los ceses y cambios en su ejecutivo.
La memoria de Máximo Huerta, cuya librería fue afectada
- Guillermo Álvarez ha entrevistado al escritor, que aquel 29-O grabó e hizo Stories de las riadas, pero no las quiso conservar: "No guardé nada de aquello. Ni siquiera las fotos que hicimos porque de la librería se desmontó el techo en la parte de la trastienda y cayó en las cajas de los libros y libretas. Borré hasta las fotos que hice para el seguro"
- "La alerta del día de la DANA parecía un mensaje de final de capítulo, no de aviso".
- "La DANA afectó a mi negocio, pero aunque hubiera habido ayudas me hubiera parecido deshonesto pedirlas porque había gente que las necesitaba más que yo".