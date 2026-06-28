Darlyn, actriz cubana en España: "Lo que más me impresionó es que se puedan hacer huelgas"

La actriz y creadora de contenido cubana Darlyn Morales se mudó a España hace un tiempo. A partir de entonces, empezó a publicar vídeos en TikTok (@darlynmoralesactriz) sobre su día a día allí, contando algunos choques culturales y otros datos interesantes que pueden resultar útiles a quienes quieran ir de vacaciones o empezar una nueva vida.

Esta vez ha enumerado algunas cosas que le impresionaron al llegar desde Cuba, a modo de choque cultural. Primero ha hablado de las grandes posibilidades que le ofrece poder utilizar una aplicación como Google Maps.

"Google Maps te dice la hora exacta en la que va a llegar el metro, el bus, te puedes organizar desde el día anterior, saber a qué hora puedes poner tu alarma para despertarte y llegar a tu destino a la hora que te dice el Maps", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 20.000 visitas en apenas unas horas (y subiendo).

"A un cubano le impresione mucho"

Por otro lado, está totalmente enamorada del sistema de las tapas en los bares. "Cuando tú pides una bebida, hay lugares a los que vas que no tienes que pedir comida porque las tapas son tan buenas que cada vez que pides una bebida te cambian las tapas", ha contado.

Su sensación es que "me están poniendo esto gratis, benditas tapas", aunque realmente vienen incluidas en el precio de la bebida. Sin duda, lo que más le ha impresionado es que en España se puede hacer huelga.

"Aquí las huelgas incluso se organizan, las calles se cierran porque hay una huelga. Eso para un cubano realmente es como que impresiona mucho porque toda la vida ha estado prohibido que tú puedas hablar libremente, gritar en la calle, poner carteles en la calle diciendo tu consigna, lo que tú quieras decir", ha destacado.

De las reacciones ha sonado mucho la de otra usuaria cubana, @Hany: "Yo también me impresioné la primera vez que vi una huelga, piden permiso al ayuntamiento e incluso la policía va a proteger y a que se cumpla todo sin que pase ningún incidente".