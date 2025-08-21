Estos 20 segundos de Silvia Intxaurrondo no van a gustar nada de nada en el PP

Una breve intervención de la presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, se está difundiendo en X después de la polémica de los últimos días sobre qué institución debería de haberse hecho cargo de los incendios.

Desde las comunidades autónomas presididas por el PP, y desde la propia formación nacional, en todo momento han demandado más ayuda al Ejecutivo central, pero sin activar el nivel de emergencia 3 en ningún sitio. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de no poner todos sus medios a disposición de las autonomías.

"No se están atendiendo las peticiones de que más efectivos de las Fuerzas Armadas se incorporen a través de la UME", aseguró, aunque en ningún momento nadie ha planteado desde el PP asumir esa posibilidad.

Asimismo, el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno tendría que desplegar el Ejército para luchar contra esta oleada de incendios.

Por su parte, desde el Ejecutivo han tratado de desmentir esta idea. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue tajante: "El PP echa balones fuera y no asume su responsabilidad. Cuando vienen mal dadas, como en Valencia o ahora con los incendios, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al Gobierno de España. Y es una irresponsabilidad".

"Primero, porque las competencias residen en las Comunidades. Y segundo, porque los ciudadanos no entienden que cuando viene el agua o el fuego algunos se dediquen a confrontar y a no intentar atajar la crisis", sentenció.

Ahora ha sido la presentadora de TVE la que ha vuelto a aclarar de quién corresponden estas competencias: "Como ha quedado la duda de quien es la competente... Según nuestra legislación, son las comunidades autónomas las responsables de prevención, planificación y extinción de incendios. Si ven que no pueden, piden el nivel 3 de emergencia y entonces es el Gobierno Central el que toma el mando de la extinción".

Tal y como han explicado, el nivel 2 lo que hace es dar medios adicionales a las autonomías y es con el nivel 3 de emergencia cuando el mando lo toma el Estado.