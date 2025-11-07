Estos 30 segundos de Rosalía dirigiéndose a los afectados por la DANA generan un aplauso unánime

La cantante española Rosalía ha sido una de las grandes protagonistas de LOS40 Music Awards Santander 2025, llevándose todos los focos en la alfombra roja y, sobre todo, tras su celestial actuación interpretando Reliquia, una de las 18 canciones de su nuevo disco, Lux, que se ha estrenado este mismo viernes.

Esta noche ha recibido por parte de LOS40 el premio Global Icon y, tras recoger el premio, ha dedicado su discurso, que ha durado unos 30 segundos, a las víctimas de la terrible DANA que dejó 237 fallecidos (229 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía).

"Qué honor, gracias a vosotros y a todo el público. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Me gustaría aprovechar este momento para mandar todo mi apoyo a todos los afectados por la DANA. Que sepáis que no estáis solos y que seguimos con vosotros, todo mi amor por vosotros", ha pronunciado Rosalía, que se ha llevado el aplauso unánime de los asistentes a la gala.

Una de las protagonistas de la noche

Este mismo viernes 7 de noviembre se ha estrenado su nuevo disco, Lux, compuesto por 18 canciones. En la alfombra roja previa a la gran gala de LOS40 Music Awards ha dado sus primeras impresiones a las reacciones de los oyentes a las canciones.

"Es un honor estrenarlo aquí, muy contenta, me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas, me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha pronunciado la cantante. Poco después ha llamado la atención lo que le han dado en la mano, cuando estaba marchándose: una estampita de la vaquilla de Grand Prix.

Mazón dimite, Feijóo y Abascal eligen el sustituto

El ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido uno de los principales señalados por su gestión durante la DANA. Tras los gritos e insultos recibidos en el funeral de Estado en homenaje a las víctimas, pidió unos días de reflexión y, finalmente, dimitió de su cargo como presidente de la Comunidad Autónoma, aunque no se hizo a todos los efectos hasta seis horas después, cuando la presentó en el registro.

Sin embargo, conservará su acta de diputado autonómico, continuando como aforado y, de esta forma, se protege ante las investigaciones sobre la DANA que aún siguen abiertas en los Juzgados de Catarroja.