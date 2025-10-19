Euprepio Padula recupera estas palabras de Silvia Intxaurrondo: "Es un nivel de exigencia tan básico"

El presentador Euprepio Padula ha recuperado las palabras que pronunció la periodista Silvia Intxaurrondo en su podcast El Círculo Independiente, en el que habló sobre las fuerzas políticas de extrama derecha.

"Yo creo que cualquier fuerza política que vaya en contra de las mujeres, que niegue la violencia machista, que vaya en contra de los migrantes y que vaya contra el colectivo no debería tener voz en los medios de comunicación", aseguró entonces.

La periodista de TVE remarcó: "Es un nivel de exigencia tan básico". "¿En qué momento dejamos de velar por esos derechos humanos? Si el periodismo en su ADN tiene el objetivo de que esos derechos humanos sean blindados", preguntó a continuación.

"En este caso, en este país, durante el franquismo hubo una generación, que fue la generación de mis padres, que calló completamente. Y es más, decía: 'Nos dicen que mejor que no hablemos de eso'", recordó.

Por ello, ha señalado que "es muy importante que seamos didácticos, que hablemos con claridad y que digamos por qué esa dictadura fue nefasta para este país". "Y es que cercenó derechos humanos", destacó.

"Antes podía haber franquistas, pero costaba verles en la calle, porque era algo vergonzoso. En cambio ahora se están defendiendo posiciones franquistas y posiciones fascistas porque los de enfrente, como no se fue didáctico, no tienen armas muchas veces para decir: 'Oiga, ¿a dónde va usted?'", explicó.