Explica por qué los chinos se ponen nombres españoles: más útil de lo que parece

La creadora de contenido Amanda Cheng ha contado a sus seguidores en una publicación de TikTok (@amandachengg) por qué la comunidad china tiene nombres españoles. No se ha referido a todo el país, sino a aquellos que nacen en España o que son adoptados por familias.

"Una de las razones es porque básicamente no sabríais pronunciarlo, pasaba en muchos bazares, durante la época en la que vinieron muchos chinos a España, los clientes le preguntaban su nombre y los españoles no sabían pronunciarlo", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 7.200 'me gusta'.

"Muchas veces les decían: Oye, mira, no sé pronunciarlo, así que te voy a llamar Pepe", ha puesto como ejemplo. En su caso, cuyo nombre verdadero es Yingying, en el colegio la han llamado "Yangyang o Yongyong".

"En las nuevas generaciones de chinos, como puede ser la mía, en el DNI nos ponen el nombre chino y español", ha manifestado.

La razón ha picado la curiosidad de algunos usuarios, que se preguntan "por qué la gente se complica tanto. "En Cataluña pasa mucho que hay muchos chinos que se llaman Juan o Jordi, supongo que porque son nombres españoles que fonéticamente se asemejan a algún nombre chino", ha dicho uno de los usuarios.