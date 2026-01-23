Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo reconoce ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el Cecopi, ni quién era el responsable, ni tampoco que se había activado
Política
Política

Feijóo reconoce ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el Cecopi, ni quién era el responsable, ni tampoco que se había activado

"Entiendo que es lo que me corresponde, dado que no tengo ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal", dijo el popular entonces.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat, el 31 de octubre de 2024, tras la DANA.
El entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat, el 31 de octubre de 2024, tras la DANA.Jorge Gil / Europa Press via Getty Images

Feijóo no sabía que era el Cecopi (el equipo de emergencias que gestionó la crisis aquel 29O), ni quién era el responsable. Tampoco sabía que este dispositivo se había activado. Así lo reconoció el propio líder de los populares el pasado nueve de enero en su comparecencia ante la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, según ha podido revelar este viernes el diario 'El País', que ha recogido algunas de las declaraciones que dio a la justicia aquel día el líder de la oposición por videoconferencia.

"Desconocía que existiera un Cecopi en la Comunidad Valenciana y si estaba o no funcionando ni quién era el responsable. Entiendo que es lo que me corresponde, dado que no tengo ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal [...] Me puse en contacto con personas que fueron colegas míos en mi tiempo de presidente de comunidad autónoma", admitió Feijóo, quien explicó que el día de la tragedia habló por mensajes con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. 

-Noticia en ampliación-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política