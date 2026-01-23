Feijóo reconoce ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el Cecopi, ni quién era el responsable, ni tampoco que se había activado
"Entiendo que es lo que me corresponde, dado que no tengo ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal", dijo el popular entonces.
Feijóo no sabía que era el Cecopi (el equipo de emergencias que gestionó la crisis aquel 29O), ni quién era el responsable. Tampoco sabía que este dispositivo se había activado. Así lo reconoció el propio líder de los populares el pasado nueve de enero en su comparecencia ante la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, según ha podido revelar este viernes el diario 'El País', que ha recogido algunas de las declaraciones que dio a la justicia aquel día el líder de la oposición por videoconferencia.
"Desconocía que existiera un Cecopi en la Comunidad Valenciana y si estaba o no funcionando ni quién era el responsable. Entiendo que es lo que me corresponde, dado que no tengo ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal [...] Me puse en contacto con personas que fueron colegas míos en mi tiempo de presidente de comunidad autónoma", admitió Feijóo, quien explicó que el día de la tragedia habló por mensajes con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
