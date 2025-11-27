Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El juez Bosch deja un revelador anticipo tras leer el auto sobre José Luis Ábalos
El juez Bosch deja un revelador anticipo tras leer el auto sobre José Luis Ábalos

"Una convicción muy elevada del juez instructor...".

Fotomontaje de Joaquim Bosch y José Luís Ábalos.

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado este jueves en prisión tras la decisión del Tribunal Supremo por considerar un riesgo de fuga "extremo" por las supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. La ola de reacciones ha sido extrema y una de las más destacas ha sido las del juez Joaquim Bosch.

Lo ha hecho en una de sus intervenciones en Malas Lenguas, programa de TVE presentado por el periodista Jesús Cintora, en el que asegura haberse leído el auto de prisión tanto el del exministro de Transportes y antiguo número dos del Partido Socialista como el del asesor García y ha destacado lo que le ha parecido más llamativo.

"Lo más llamativo es que anticipa una muy posible condena a prisión de los dos, aunque es evidente que rige la presunción de inocencia, el juez instructor da por sentado que la multitud de indicios que existen hace que la condena sea muy probable", ha pronunciado al principio.

Por lo tanto, ha contado que desde el punto de vista del magistrado instructor, la prisión provisional se podría pasar probablemente "a la continuidad de la prisión, una vez la sentencia sea firme".  Bosch ha afirmado que Leopoldo Puente, magistrado en cuestión, remarca que no hay "una segunda instancia y que si hubiera condena, la firmeza sería muy rápida".

Además, el magistrado remarca la "multitud de indicios que existen que fundamentarían una futura condena por todas las grabaciones". Por otro lado, ha expresado la importancia de la confesión de Víctor Aldama de ese "reconocimiento de que él participó en sobornos a Koldo y a Ábalos, porque además ha aportado documentos que lo acreditarían".

Una convicción "muy elevada" del juez

Ha concluido nuevamente en el que el conjunto de los autos marca una "convicción muy elevada del juez instructor de que esta prisión provisional puede convertirse en una condena definitiva a muchos años de prisión y se acredita con prueba de cargo suficiente todo lo que hay en la causa".

Por otro lado, el presidente del PP y líder de la oposición contra el actual Gobierno de España, ha llamado a una manifestación contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Asegura, además, haber "acertado" por el hecho de no haber presentado una moción de censura... "Aún".

