Feijóo menciona primero a Pérez-Reverte y termina usando estas palabras para definir a Carlos Alcaraz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido al aceptar junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el canal de Youtube del creador de contenido Detective Murciano.

En un momento de la entrevista, propuso al dirigente popular que mandara un mensaje a la gente joven. "Creo que un día como hoy, estoy especialmente orgulloso de la gente de Murcia porque tenéis, quizás, al joven más importante que habéis tenido desde hace mucho tiempo", ha señalado Feijóo.

"Es verdad que Arturo Pérez-Reverte es uno de los grandes novelistas a los que leo. Sobre todo, en verano, intento leer tres o cuatro libros que no he visto en invierno. Pero Carlos Alcaraz, en este momento, es uno de los personajes más importantes del mundo", ha razonado.

Feijóo ha justificado que "para la gente joven ese es el modelo" porque "ha nacido en un lugar como El Palmar, porque presume de murciano, porque se siente profundamente español". "Porque detrás de todo el esfuerzo, el trabajo, la valentía, todo lo que ha hecho, esos valores no pasan de moda", ha expuesto.

"Esos valores, en mi opinión, deberían influir en todas las profesiones, y para un político. El esfuerzo, el trabajo, la determinación, la valentía, no tener miedo a decir lo que piensas, el defender con criterios y argumentos lo que crees", ha explicado.

Feijóo ha puesto en valor "el espectáculo" que Alcaraz dio en Roland Garros. "Es una cosa que me parece... Carlos Alcaraz es patrimonio, yo diría, de la humanidad, desde el punto de vista del deporte", ha asegurado.

El líder del PP ha contado que, durante la final de Roland Garros, llamó a López Miras por un tema de política. "Le pregunté un dato y me dijo que estaba viendo a Carlos Alcaraz. Llegué a casa, me enteré de que había perdido los dos primeros sets y dije, 'esto se acabó'. Y no lo tenía puesto. Fernando me dijo que estaba remontando y lo puse hasta el final", ha expresado.

"Además de ser un juego perfecto, parecía que no había cansancio. 5 horas y 29 minutos. No es una máquina, es un fuera de serie. No solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental", ha añadido.

