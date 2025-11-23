Feijóo sube este vídeo a TikTok y reacciona por primera vez a las recomendaciones culturales de Sánchez

Fin de semana y la política se 'traslada' a las redes sociales. Últimamente, sobre todo a TikTok. Allí empiezan a ser habituales las "recomendaciones culturales" de Pedro Sánchez, vídeos en los que el presidente del Gobierno destaca sus series, películas, libros o discos favoritos. Esta vez tiene un 'lector' nuevo, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido responderle.

El presidente del PP ha optado por grabar otro vídeo de TikTok donde hace sus propias "recomendaciones". Eso sím sin mencionar directamente a Pedro Sánchez, al que solo hace una referencia implícita cuando deja caer que "hay recomendaciones para distraerse, y están bien".

Ante esta propuesta, Núñez Feijóo se mueve y plantea otras "recomendaciones para poder vivir" en un breve vídeo publicado este domingo a primera hora.

En él, Alberto Núñez Feijóo anucia que el PP llevará al Congreso la rebaja del IVA de alimentos como los huevos, en un intento de bajar los precios de este y otros productos.

"Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. Y el Gobierno no ha hecho caso", explica Núñez Feijóo.

De inmediato, y entre gráficos e imágenes llamativas, añade que a esa lista "ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%", por lo que emplaza a actuar.

"Lo volveremos a llevar al Congreso de los Diputados para que se vote", adelanta, aunque sin precisar plazos. Porque, justifica el líder popular, que "ya bastante complicado está todo como para que, con más y más impuestos, se lo pongan a uno más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes".

Por todo ello, el presidente del PP asegura que es necesario que ante las opciones para "pasar el rato" haya otras más centradas es "poder vivir", como remata en el breve vídeo, que de inmediato se ha llenado de comentarios de toda clase.