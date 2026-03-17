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Trump, ante la negativa de sus aliados a sumarse a una ofensiva en Ormuz: "¡No necesitamos a nadie!"
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Trump, ante la negativa de sus aliados a sumarse a una ofensiva en Ormuz: "¡No necesitamos a nadie!"

Muchos países de la OTAN, Australia, Japón o Corea del Sur han rechazado participar en una misión militar en el enclave persa.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Donald Trump, en un gesto marca de la casa
Donald Trump, en un gesto marca de la casadpa/picture alliance via Getty Images

La guerra de Irán sigue tensado el mundo. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha declarado este martes que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur. Sus aliados han rechazado participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró en la plataforma Truth Social. 

Trump ha explicado en su red social que los miembros de la OTAN han informado a Estados Unidos que "no desean involucrarse" en la operación militar en Oriente Medio, "a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares".

"No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros", reprochó. No obstante, el republicano ha asegurado que Estados Unidos ha logrado "diezmar al Ejército iraní" y que ya no requiere del apoyo de sus aliados.

"Debido a nuestro éxito militar, ya no necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur", afirmó.

El republicano hizo esta publicación un día después de haber criticado la falta de "entusiasmo" que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí contra el país.

El plan de Trump fue recibido con frialdad y rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz "queda fuera del ámbito de acción de la OTAN" y el Gobierno alemán respondió: "esta no es nuestra guerra". 

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos pero la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

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