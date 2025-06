Felipe González dice que no votará al PSOE cuando haya elecciones y Rosa Villacastín reacciona y de qué forma

El expresidente del Gobierno, Felipe González, está en boca de todos después de las declaraciones que ha dejado en una reciente entrevista con Carlos Alsina en 'En más de uno', de Onda Cero. Aseguró que no votaría al candidato del PSOE como protesta por la ley de amnistía.

"No contarán con mi apoyo de ninguna manera ninguno de los que haya participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho", ha expresado González en la citada entrevista.

Entre las personalidades y miles de reacciones a las palabras del expresidente, la periodista y escritora Rosa Villacastín no ha dudado en dejar su sosegada opinión, esta vez en la red social X (@RosaVillacastin): "Imagino el desencanto de muchos socialistas escuchando a Felipe González".

"Qué frágil es la memoria. No recuerda la tremenda campaña que le hizo el PP y Aznar para echarle de Moncloa. Qué pena", ha rematado Villacastín. En cuestión de minutos, cientos de 'me gusta' empiezan a acumularse en el tuit y las visualizaciones y ase cuentan por miles.

Alsina le ha preguntado, por lo tanto, si votaría al Partido Popular, pero se ha negado: "No me lo planteo porque no he visto que plantee un proyecto de país".