Francino se pone serio y reconoce la preocupación que tiene tras lo que está pasando en el PSOE

El presentador de La Ventana, Carles Francino, firmó este lunes dos minutos que se han hecho virales y que no están dejando de compartirse tras hablar así de todo lo que puede suceder tras la crisis del PSOE por el caso de Santos Cerdán y José Luis Ábalos y de cómo esta puede afectar a la situación política.

"No sé cómo va a terminar esta historia, lo que sí sé es lo único que no me gustaría que pasara, y esa es una opinión personal. Es que esta crisis allanara el camino a esa ultraderecha que aparece más crecida cada día que pasa y que dice que los impuestos son un robo, el estado de las autonomías un mal invento, el feminismo una exageración que hay que corregir, la inmigración una desgracia que hay que combatir y que no se corta un pelo en reivindicar a Franco", afirmó.

El prestigioso comunicador recordó las recientes palabras de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que aseguró en una entrevista en El País que "a la larga la dictadura fue mejor que la República".

"Yo, personalmente y como ciudadano, no quiero que esta crisis, acabe como acabe, de más cancha a esta gente. Ese es mi temor persona", reflexionó.

Francino opinó que, precisamente, "en ese empeño deberían coincidir o sumarse todos los partidos que están fuera, teóricamente, de esta galaxia ultra, reaccionaria y contrarreformista, incluido el PP".

"De verdad lo digo, aunque no sé muy bien cómo podrá o cómo podría hacerlo después de haber pactado tantas veces, y en tantas partes, con Vox", ha remarcado el periodista de la Cadena SER.

Además, ha insistido en que no sabe cómo va a terminar todo lo del PSOE porque "cuando la corrupción emerge de esta forma, a plena luz del día, de una manera tan zafia y descarnada, hace un daño terrible", pero sí que ha sentenciado que "existe una responsabilidad compartida, y no solo entre los partidos, sino también entre los medios, para evitar que triunfe el discurso de 'la política es una mierda', 'todos son iguales', 'para qué sirve la democracia'".

"Nos jugamos mucho más que si cambian o no cambian el Gobierno, si Sánchez se rinde o resiste... todo eso forma parte del juego previsible e incluso razonable, pero lo otro no, y es lo otro lo que deberíamos evitar", ha concluido.