Frases típicas que los clientes le dicen al recepcionista de un hotel y que a él no le importan

El usuario de TikTok @pacoabreug ha publicado un vídeo contando algunas de las situaciones que ha vivido con clientes trabajando en un hotel.

"No sabía que la habitación tenía vistas al interior o al parking", le han dicho en ocasiones, y así ha opinado: "Habértelo leído en la web. Si haces una reserva y no lees lo que pone, cómo te vas a entender de lo que tienes".

"Si quieres una habitación superior, la pagas", ha continuado. También ha relatado que algunos clientes le dicen que han estado "en los mejores hoteles del mundo y nunca les habían pedido la tarjeta de crédito".

La realidad es que "la piden en todos los hoteles del mundo porque se necesita de garantía para poder cobrarte si te vas de aquí sin pagar", ha asegurado el trabajador.

En cuanto a los horarios del check in y el check out, este ha explicado que no son a la misma hora porque necesitan "tiempo para limpiar la habitación" y no dártela "sucia del cliente anterior".

Algunos también ponen excusas de que es su cumpleaños "y esto se puede comprobar en el pasaporte" o en el DNI que dan nada más llegar. Las camas separadas o de matrimonio también suelen ser motivo de queja, ha señalado para terminar.