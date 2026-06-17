Gabriel Rufián deja sin palabras a Javier Ruiz tras preguntarle si va a dejar ERC 

Gabriel Rufián ha pasado por Mañaneros 360, donde ha repasado la actualidad política tras una sesión de control intensa marcada por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sin embargo, lo más llamativo de su intervención en el programa de TVE no ha sido su análisis sobre esta cuestión, sino las declaraciones que ha dejado después de una de las preguntas que le ha trasladado Javier Ruiz.

El presentador de Mañaneros 360 ha preguntado al catalán por unas palabras que había pronunciado segundos antes: "Dice usted 'mientras yo sea portavoz de Esquerra Republicana. ¿Va a dejar de serlo?".

"Siempre pienso que es mi último día"

La respuesta no la ha visto venir ni el propio Javier Ruiz, que durante unos segundos se ha quedado sin palabras. "Yo siempre pienso que es mi último día, eh. Siempre pienso que es mi último dúplex, mi última entrevista", ha contestado Rufián.

La cara de sorpresa de Javier Ruiz lo decía todo, y probablemente no ha sido el único en no dar crédito al escuchar las declaraciones del portavoz de ERC. "Creo que es bueno pensar así", ha añadido el político catalán.

Al hilo de esto, Rufián ha destacado la diversidad que existe en su partido. "Y yo la respeto", ha asegurado, para seguidamente confirmar que hoy veía a Oriol Junqueras, líder de ERC, con quien este miércoles tenía programada una reunión.

¿Hacia dónde va Rufián?

Gabriel Rufián ha irrumpido en las últimas semanas en el debate político con una propuesta ambiciosa: articular una gran alianza de fuerzas a la izquierda del PSOE que permita evitar la fragmentación del voto progresista.

El portavoz de ERC en el Congreso ha defendido abiertamente la necesidad de crear un frente común, insistiendo en que "lo que viene no se para con siglas", en referencia al crecimiento de la derecha y la extrema derecha.

Su planteamiento pasa por fórmulas de cooperación inéditas, como coordinar candidaturas o incluso repartir territorios entre partidos para maximizar resultados electorales.

En paralelo, ha ido modulando su discurso, ya que en sus últimas intervenciones ha apostado por empezar ese proceso en Cataluña, impulsando un frente de izquierdas que pueda servir de laboratorio y, eventualmente, extenderse al resto del Estado.