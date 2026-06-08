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Joan Tardà utiliza esta llamativa palabra para referirse a Rufián en su carrera por liderar a la izquierda
Virales
Virales

Joan Tardà utiliza esta llamativa palabra para referirse a Rufián en su carrera por liderar a la izquierda

"Es un orgullo", asegura en 'El País'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
BARCELONA SPAIN - APRIL 28: The lead candidate of ERC for the general elections, Gabriel Rufian (R) and the speaker of ERC at the Parliament, Joan Tarda (L), are seen celebrating the results of ERC in the general elections on April 28, 2019 in Barcelona, Spain. Spaniards went to the polls today to vote for 350 members of the parliament and 208 senators. This is the 13th General Election since the transition to democracy resulting in the Constitution of 1978. There are five main parties: the two traditional parties are right-wing Partido Popular (People's Party) and centre-left Partido Socialista Obrero Espanol or PSOE (Spanish Socialist Workers’s Party), along with right-wing Ciudadanos (Citizens) and left wing Podemos (We Can) and the fifth is the far-right party VOX. (Photo by David Zorrakino/Europa Press via Getty Images)
Gabriel Rufián junto a Joan Tardà, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

El exportavoz parlamentario y diputado de ERC, Joan Tardà, ha concedido una entrevista a El País, donde le han preguntado por la posibilidad de que su partido forme parte de un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones.

Sobre esta corriente, en la que ideológicamente se encuentra Tardà, le han preguntado en una charla donde también ha salido a relucir Gabriel Rufián. El político catalán ha utilizado un curioso término para hablar de su compañero de partido. 

"Se ha colocado de liebre en una carrera de galgos gracias a su ingenio, visión política y capacidad de comunicación", ha asegurado Tardà en El País, donde ha reconocido que para él Rufián "es un orgullo".

"Nunca un militante nuestro, independentista, republicano y de izquierdas había sido tan popular", ha añadido Tardà, quien también ha hablado en clave electoral de cara a las generales, que salvo adelanto, tendrán lugar en 2027. 

Gabriel, motivo de orgulllo

"La única vía posible es convencer a la militancia y a la dirección de la necesidad de conformar un frente de izquierdas catalán: una sola lista, encabezada por Rufián, con todos los partidos independentistas y no independentistas que están a la izquierda del PSC y contando con representantes de los movimientos sociales", ha valorado Tardà.

Para el político de ERC, "si se hiciera ese frente de izquierdas en Cataluña actuaría como espejo para que hubiera un frente de izquierdas español". Al hilo de esto, Tardà ha recordado que en 1936 "ya hubo un front de esquerres de Catalunya y en España se llamó Frente Popular".

"Para nosotros sería un orgullo que Rufián también pudiera contribuir al frente de izquierdas español, que interviniera en un mitin en Sevilla o en Madrid. Hay que conseguir que no se pierda ni un solo voto. ¿Por qué no podría estar Rufián en los debates de TVE?", ha planteado Tardà a modo de conclusión.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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