Joan Tardà utiliza esta llamativa palabra para referirse a Rufián en su carrera por liderar a la izquierda
"Es un orgullo", asegura en 'El País'.
El exportavoz parlamentario y diputado de ERC, Joan Tardà, ha concedido una entrevista a El País, donde le han preguntado por la posibilidad de que su partido forme parte de un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones.
Sobre esta corriente, en la que ideológicamente se encuentra Tardà, le han preguntado en una charla donde también ha salido a relucir Gabriel Rufián. El político catalán ha utilizado un curioso término para hablar de su compañero de partido.
"Se ha colocado de liebre en una carrera de galgos gracias a su ingenio, visión política y capacidad de comunicación", ha asegurado Tardà en El País, donde ha reconocido que para él Rufián "es un orgullo".
"Nunca un militante nuestro, independentista, republicano y de izquierdas había sido tan popular", ha añadido Tardà, quien también ha hablado en clave electoral de cara a las generales, que salvo adelanto, tendrán lugar en 2027.
Gabriel, motivo de orgulllo
"La única vía posible es convencer a la militancia y a la dirección de la necesidad de conformar un frente de izquierdas catalán: una sola lista, encabezada por Rufián, con todos los partidos independentistas y no independentistas que están a la izquierda del PSC y contando con representantes de los movimientos sociales", ha valorado Tardà.
Para el político de ERC, "si se hiciera ese frente de izquierdas en Cataluña actuaría como espejo para que hubiera un frente de izquierdas español". Al hilo de esto, Tardà ha recordado que en 1936 "ya hubo un front de esquerres de Catalunya y en España se llamó Frente Popular".
"Para nosotros sería un orgullo que Rufián también pudiera contribuir al frente de izquierdas español, que interviniera en un mitin en Sevilla o en Madrid. Hay que conseguir que no se pierda ni un solo voto. ¿Por qué no podría estar Rufián en los debates de TVE?", ha planteado Tardà a modo de conclusión.