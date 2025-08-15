García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vivido un curioso momento en Todo es Mentira al afearle al presidente del comité de empresa de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid, Jesús Molina, que solo hablara de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para denunciar la precariedad laboral que viven.

El trabajador ha criticado que se les tenga "con el salario congelado durante los últimos 15 años". "Apenas ha variado. ¿Por qué cuando en febrero citamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se reuniese con nosotros para buscar una solución no se nos hizo caso? ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia?", ha cuestionado.

En el turno de intervención de Albiol, el alcalde de Badalona le ha afeado a Jesús Molina que insistiera "mucho con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso, Ayuso y Ayuso". "Estás en tu derecho, faltaría más. He querido hacer esta matización porque es importante y si no es así, corrígeme", ha señalado.

"Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid dependen de la empresa pública Tragsa, que es propiedad del Gobierno de España", ha contestado, antes de que el bombero le respondiera.

El trabajador aseguró que esa compañía "es estatal" y "pertenece a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que uno de sus accionistas también es la Comunidad de Madrid, además de otros organismos del Estado".

"Por lo tanto, la Comunidad de Madrid también tiene responsabilidad sobre la SEPI. Además, la Comunidad de Madrid le hace un encargo directo a Tragsa. Si la compañía no soluciona el problema que tenemos de precariedad laboral, por qué le sigue encargando el plan de prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid. ¿No tiene responsabilidad la Comunidad de Madrid?", ha replicado.

Tras ello, Xavier García Albiol ha reconocido que no le discutía porque no conocía el asunto y el trabajador le dejó un recado final: "No está bien hablar de algo que no se conoce".