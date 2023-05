Gonzo da muchísimo que hablar en Twitter al referirse en estos términos sobre el Real Madrid

Fernando González, conocido en el mundo periodístico como Gonzo, ha dado muchísimo que hablar en redes con sus declaraciones sobre el racismo y el Real Madrid en Y de beber albóndigas, el podcast de Santi Alveru.

Ha hablado el presentador de Salvados de toda la polémica que ha suscitado el episodio racista que se vivió en el campo del Valencia por parte de aficionados contra Vinicius, al que llegaron a llamar "mono".

"A mí que el Real Madrid como institución, teniendo la gentuza que ha tenido toda la puta vida en el fondo sur, de racistas, neonazis y violentos salga a decir nosotros vamos a defender aquí a Vinicius y a todos los que se puedan sentir ofendidos por el racismo. Quitémonos las caretas con todo esto", ha empezado diciendo el periodista.

Sobre el debate que se ha abierto sobre si hay racismo en España ha afirmado que se han dado circunstancias que han permitido que esto llegase hasta este punto: "Una que el que sufre ese episodio es un tipo hiper conocido, Vini, que ahora mismo es el logo de la mayor empresa que hay en este país, que se llama Real Madrid, y que pasa una semana antes de unas elecciones municipales".

También ha mencionado el hecho de que hayan detenido de un día para otro a las personas que hace tres meses colgaron un muñeco con la camiseta de Vinicius de un puente.

"Señores de la Policía, del ministerio del Interior o de quién sea, no nos tome por gilipollas, es lo único que les pedimos. Si los tenían localizados los detienen el primer día y si no había motivos para detenerlos el primer día no hay motivos para detenerlos hoy. No detengan a gente cuando la noticia queda de puta madre porque entonces la conclusión que saco es que el racismo es una preocupación de temporada", ha sentenciado.

El vídeo en cuestión lleva en la cuenta del podcast más de 1.200 'me gusta' pero es en otra publicación que ha compartido el fragmento donde más se ha viralizado con más de 4.000 'me gusta' y un alcance de más de 230.000 personas en cinco horas.