Grison: "Nos estamos, no censurando, pero sí buscando una manera más sutil de decir las cosas"

Como una especie de Bruce Wayne y Batman —y salvando las distancias— pocos saben quién es Marcos Martínez pero sí Grison, alma mater antes de La Resistencia y ahora de La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE.

Su fama ha hecho de su rostro y imán para las marcas que ven en Grison un filón para vender sus productos y llevar a la gente al teatro. Ahora, el colaborador de Broncano será el plato fuerte de La Sala Comedia by Domino’s, que está a punto de cerrar su primera temporada.

Grison atiende por teléfono a El HuffPost y durante 10 minutos hablamos de comedia, de La Revuelta, de TVE y hasta de la relación del equipo del programa con El Hormiguero de Pablo Motos.

- ¿Cómo ha sido el aterrizaje de TVE?

Bien, la verdad que muy a gusto. Seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Quizás nos autocensuramos nosotros un poquillo pero es para darle un toque más sutil a la comedia y no ser tan brutos. Creo que le viene hasta un poco bien al tema.

- ¿Por qué estamos tan cabreados?

¿Con la comedia?

- No, en general.

Creo que no estamos tan cabreados, que estamos bien. Lo que pasa que se intenta visualizar el que estamos muy cabreados para ver que estamos peor de lo que estamos. Esto siempre se ha hecho de cara a mostrar una sociedad pesimista. Creo que a la gente le gusta reírse y pasárselo bien. Creo que no estamos tan cabreados como se dice.

- ¿A quién interesa que esté todo politizado?

La verdad es que no lo sé. Al capitalismo más extremo, supongo. Es una cuestión... tampoco sé qué decirte.

- Dice Ignatius que "un cómico tiene el deber de explorar los límites del humor".

Sí, bueno, y en mis shows, que es de lo que venimos a hablar, también. Claramente hay unos límites en la comedia y hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Por ejemplo, el humor en el que te metes con alguien de una manera física o que el objetivo principal no es hacer gracia, no es el chiste sino ridiculizar, o otro tipo de objetivo tercer como yo qué sé, puede ser fines políticos o cosas así, ahí es donde están los límites. Normalmente la gente lo ve mucho en el escenario que cuando tú estás haciendo un chiste y está bien hecho, la gente se ríe y lo agradece, y cuando te pasas de ahí, no termina de funcionar tanto. Hay muchos chistes que los tiro una vez y no me funcionan tanto y los quito.

La Sala Comedia by Domino's Domino's

- ¿Qué sensación prefieres crear en el espectador, la carcajada o el respingo en el asiento?

Al final un show de comedia es una hora y media y lo que está guay es que pasen por diferentes paisajes. Que haya momentos para la observación, para la recapacitación y momentos para descojonarte con una rima fácil. Pienso que el ritmo es muy importante en la comedia y en la música. El hacer el chiste en el momento indicado y en el instante correcto a mí es lo que me diferencia.

- Y el contexto.

Tanto el contexto como el momento indicado. Que tenga un ritmo muy rápido porque a lo mejor cinco segundos más tarde ya no te funciona igual el chiste.

- ¿Te pasa mucho esto en La Revuelta? Que tengas el chiste perfecto y por timing no lo puedas meter.

En el programa me pasa todo el rato. Hay chistes que son muy buenos pero que si se te pasa el momento mejor no meterlo. Es lo que hay, te lo tienes que comer.

- No hay que tener ego.

Sobre todo el ego, en el tema de la improvisación que es lo que hacemos bastante hay muchas veces que te lo tienes que comer. Y es una pena porque dices "joder este chiste que podría haber metido" pero claramente si se te ha pasado, se te ha pasado.

- ¿Cómo es trabajar con cómicos como Miguel Campos, Helena Pozuelo, Castella, Ponce y Broncano?

Siempre estás ahí rodeado de buenos humoristas y gente que tiene muy buenas ideas y a rascar de donde se pueda. Aprender siempre de ellos. Es la misma historia, cero egos e ir aprendiendo de las cosas buenas y malas de cada. Al final nos imitamos unos a otros todo el rato, el que diga que es único y tal yo creo que no, siempre hay una influencia de alguien y siempre hay alguien en quien te fijas. Con ellos en ocho años he aprendido mucho.

- Y fuera de España.

Me mola Steve Carell, Mikel Winslow. Veo cosas también, sobre todo reels y cosas así. No estudio mucho lo que es la comedia extranjera para hacer mis chistes.

- ¿Cuando te paran por la calle existe esa presión de ser el gracioso de la tele?

Es lo que hay. Luego tiene sus cosas buenas. Nos gusta también vender tickets en los conciertos y es lo que hay. Es el pan de cada día. Salgo mentalizado de mi casa que tengo que ser cordial, majete y gracioso y aunque no me apetezca es lo que hay. Cada uno asume su profesión.

- ¿Cómo se lleva lo de ser tema de control en el Parlamento?

Creo que nunca se ha llevado. Es una cosa que hubo un rumor ahí y ya te digo, nosotros somos los primeros que nos estamos un poco, no censurando, pero sí buscando una manera más sutil de decir las cosas y una manera... la manera correcta de hacerlo. Entonces todo lo que sea promoción gratuita nos viene guay. Si es en el Congreso y donde sea me da igual, pero me parece que está bien. Todo lo que sea una repercusión nos va bien siempre y cuando no sea una gambada nuestra.

- ¿Pensabais que el programa iba ser tan bien acogido tan pronto?

No, la verdad que no. No nos esperábamos tampoco nada. Este año era un paso muy grande que sabíamos que mucha gente nos iba a redescubrir nuevamente. No teníamos más pretensiones, no queríamos hacer competencia a nadie ni nada. Simplemente que estábamos en una tele privada que no era accesible a mucha gente, de pago, y poder pasar a una tele donde todo el mundo nos vea y no solo reels, que vea el programa entero, pensábamos que sí que iba a hacer un poco la movida pero para nada como ha funcionado. Ha funcionado muy bien. Estamos muy contentos.

- ¿Cuánto hay de real en el pique con El Hormiguero?

Esto todo es mentira, si somos colegas, comemos juntos.