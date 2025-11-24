Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Guitarricadelafuente describe así a Rosalía y vaticina lo que va a conseguir con su nuevo disco
Virales
Virales

Guitarricadelafuente describe así a Rosalía y vaticina lo que va a conseguir con su nuevo disco 

Ha dado una entrevista a la revista 'Elle'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Guitarricadelafuente habla de Rosalía.
Guitarricadelafuente habla de Rosalía.Getty Images

El cantante Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, ha opinado en una entrevista concedido a la revista Elle de Rosalía y de todo lo que ha supuesto su figura para el mundo de la música nacional y cómo ha sido capaz de llegar a todo el mundo a través de su trabajo. 

"Siento que ella ha abierto ese telón para todos nosotros. Recuerdo cuando escuché por primera vez el disco Los Ángeles, fue oír su voz y pensar: '¡Me está emocionando tanto esto!'", ha comenzado diciendo .

El artista ha reconocido que le animó ver que su estilo irrumpía y cada vez tenía más seguidores: "Estaba ligado al folclore, a lo que me rodeaba, a mi pueblo (Cuevas de Cañart, en Teruel) y ver que eso estaba teniendo acogida entre el público, me animó y motivó a seguir con lo que estaba creando en ese momento". 

"Ella sorprende todo el tiempo con lo que hace y eso es lo que espero de cualquier artista. Entra en caminos inexplorados e impacta a la sociedad con cada trabajo que saca. Con Lux, su nuevo disco, estoy seguro de que va a marcar la estética de los próximos años", ha rematado.

Francisco y Alejandro Sanz también hablan de Rosalía

Desde que Rosalía lanzara el pasado 7 de noviembre ese nuevo trabajo, Lux, las opiniones sobre la cantante catalana y sobre ese disco se están sucediendo y llegan desde todos los ámbitos, no solo desde el mundo de la música, aunque en este sector las valoraciones son constantes.

Por ejemplo, Francisco, en una entrevista a El HuffPost, ha hablado de la artista y ha celebrado su trabajo y su repercusión: "Me alegro mucho y tengo que darle la enhorabuena. El hacer llegar a la gente joven música con calidad, como lo ha hecho Rosalía, la música clásica con el pop, esa fusión. Me parece genial. A ver si vamos olvidando un poco el reguetón".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Por su parte, Alejandro Sanz también ha opinado en una entrevista a El Periódico de España sobre el disco de Rosalía: "Me ha flipado. Ha hecho lo que le ha dado la gana y eso, de un modo u otro, obvio, hace que lo escuches de otra manera. Es importantísimo que un artista haga lo que desea siempre".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 