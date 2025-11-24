Guitarricadelafuente describe así a Rosalía y vaticina lo que va a conseguir con su nuevo disco 

El cantante Álvaro Lafuente, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, ha opinado en una entrevista concedido a la revista Elle de Rosalía y de todo lo que ha supuesto su figura para el mundo de la música nacional y cómo ha sido capaz de llegar a todo el mundo a través de su trabajo.

"Siento que ella ha abierto ese telón para todos nosotros. Recuerdo cuando escuché por primera vez el disco Los Ángeles, fue oír su voz y pensar: '¡Me está emocionando tanto esto!'", ha comenzado diciendo .

El artista ha reconocido que le animó ver que su estilo irrumpía y cada vez tenía más seguidores: "Estaba ligado al folclore, a lo que me rodeaba, a mi pueblo (Cuevas de Cañart, en Teruel) y ver que eso estaba teniendo acogida entre el público, me animó y motivó a seguir con lo que estaba creando en ese momento".

"Ella sorprende todo el tiempo con lo que hace y eso es lo que espero de cualquier artista. Entra en caminos inexplorados e impacta a la sociedad con cada trabajo que saca. Con Lux, su nuevo disco, estoy seguro de que va a marcar la estética de los próximos años", ha rematado.

Francisco y Alejandro Sanz también hablan de Rosalía

Desde que Rosalía lanzara el pasado 7 de noviembre ese nuevo trabajo, Lux, las opiniones sobre la cantante catalana y sobre ese disco se están sucediendo y llegan desde todos los ámbitos, no solo desde el mundo de la música, aunque en este sector las valoraciones son constantes.

Por ejemplo, Francisco, en una entrevista a El HuffPost, ha hablado de la artista y ha celebrado su trabajo y su repercusión: "Me alegro mucho y tengo que darle la enhorabuena. El hacer llegar a la gente joven música con calidad, como lo ha hecho Rosalía, la música clásica con el pop, esa fusión. Me parece genial. A ver si vamos olvidando un poco el reguetón".

Por su parte, Alejandro Sanz también ha opinado en una entrevista a El Periódico de España sobre el disco de Rosalía: "Me ha flipado. Ha hecho lo que le ha dado la gana y eso, de un modo u otro, obvio, hace que lo escuches de otra manera. Es importantísimo que un artista haga lo que desea siempre".