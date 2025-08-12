Hace una acrobacia imposible en el tobogán más alto de un parque acuático y millones de personas se quedan boquiabiertas

Adrián Díaz Bernal, más conocido como @adriaan_db, un chico sevillano que a sus 23 años se proclamó campeón de España de parkour, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok con el que ha dejado boquiabiertas a millones de personas.

En concreto, ya son más de 5,3 millones de usuarios los que han visto la increíble acrobacia que el sevillano ha llevado a cabo tirándose desde el tobogán más alto del Frenzy Waterpark, un parque acuático de Francia.

"Mi primer triple de tobogán gigante", ha publicado el acróbata como título del vídeo, el cual lleva ya más de 481.000 'me gustas' y más de 1.100 comentarios.

Antes de lanzarse por la atracción acuática, el deportista se pone de pie el lo alto del tobogán y hace un gesto de aprobación con el pulgar, sin una pizca de miedo en su cara.

A continuación, y mientras sus amigos no dejan de alentarle, Adrián se tira de cabeza por la atracción acuática sin pensárselo dos veces, y con una velocidad de vértigo aprovecha el impulso para hacer hasta tres tirabuzones en el aire.