Hace una lista con los mejores vinos de Carrefour, Mercadona, Lidl y Aldi: 

La popular usuaria de TikTok Ytusinfiltro, que tiene más de 117.000 seguidores en su canal de esta red social, ha hecho una tabla de Excel para recomendar estos vinos tintos y blancos de los supermercados Lidl, Mercadona, Aldi y Carrefour.

"Estos son los vinos de supermercados divididos en columnas de blancos y de tintos que recomiendo", ha afirmado, añadiendo que está abierta a nuevas recomendaciones de sus seguidores para completar el cuadro.

"Respecto a los blancos, del Lidl me gustan la Bienpintada con un precio de 3,99 euros y uno de Purpurina que saca cuando lo agitas y vale 3euros", comienza diciendo, antes de pasar a los tintos, que escoge el Garagato, por 6 euros, el Libertario, por 1,49 euros, el Cosmológico, de 2,70 euros, y el Gamellor, que tiene un precio de 2,99 euros.

El segundo que analiza es el Mercadona. "De blancos está el Dulzze blanco frizzante, que vale 2,99 euros. En tinto el Caperucita tinto que vale 1,85 euros y el Merlot 2,25 euros", sentencia.

"En cuanto a Aldi, de blanco no tengo ninguno, pero tinto he leído muy buenas del Nicte, que vale 6,99 euros", prosigue, antes de terminar con el Carrefour. "Aquí elegiría de blanco el Descomunal, que vale 4,65 euros, el Novio perfecto, que vale 7,25 euros, y el Inurrieta que vale 6,87 euros, tintos no tengo", concluye.