De la divina actuación de Rosalía al momento 'Perfect' de Ed Sheeran y Aitana: todo lo que pasó en LOS40 Music Awards Santander 2025

"Espero que la música haya sido un refugio en los malos momentos que vivisteis desde el año pasado". Estas son palabras de Dani Fernández al recoger el premio a la Mejor Colaboración en LO40 Music Awards Santander 2025 celebrados esta noche en Valencia como gesto de respaldo y esperanza para los damnificados por la DANA.

"Valencia me da demasiado cariño", agradeció Aitana tras dedicarle el suyo al Mejor Tour a los afectados y voluntarios. "No estáis solos, seguimos con vosotros. Todo mi amor", les dijo Rosalía también al agradecer el galardón Global Icon. Ella misma fue voluntaria allí tras la catástrofe.

Han sido muchos los artistas que han querido enviar ese mensaje de apoyo y solidaridad que ha marcado una noche llena también de buena música, momentos especiales y anécdotas. Y cómo no, muchos premios: puedes consultar el listado completo de ganadores aquí.

La noche comenzó de la mejor manera, con una animadísima alfombra roja cuajada de estrellas, en la que Rosalía impactó con un Balmain y unas gafas maximalistas llenas de brillantes. Aquí tienes la galería con todos los looks:

La catalana no sólo fue el centro de todas las miradas, sino también de los momentos más divertidos, desde cuando le dieron la estampita de la vaquilla del Grand Prix, aquella de las Campanadas de Lalachus, a cuando le hicieron la pregunta más surrealista.

Nadie alrededor pudo contener la risa:

Rosalía firmó también LA ACTUACIÓN de la noche, sin desmerecer a las demás. Lo fue por lo deseado que era que estrenara su nuevo disco, Lux, que apenas había visto la luz (chiste) unas horas antes, por su categoría vocal y porque a todo lo que toca le da un halo divino.

La catalana interpretó Reliquia entre unas cruces de luz y bajo una impresionante lluvia de partituras.

Otro momento para el recuerdo fue la actuación de Ed Sheeran, quien desató los gritos en el Roig Arena cuando invitó a Aitana a que se le uniera en el escenario para cantar juntos Perfect.

El británico, además, interpretó Azizam y Sapphire. Él solo, con una guitarra, se metió a todos en el bolsillo. Que sí, que sí, ¡a todos!

Muy comentado fue el momento en el que, mientras Aitaba estaba en el escenario, se pudo ver a Plex, su novio, aplaudiendo con orgullo. Eso sí, no hubo posado parejil previo.

Aitana y Plex nos dejan con las ganas en LOS40 Music Awards Santander 2025 La cantante y el youtuber son una pareja sólida, pero han dejado para otra ocasión lo que esperábamos que pasara en estos premios en Valencia.

¿Ganas de más salseos? Más que salseo, reguetoneo fue el que protagonizaron Belén Esteban y María Patiño al anunciar premios en la categoría Global Latina. Fueron ellas mismas y eso siempre triunfa. "LOS40 nos han mandado un guión, pero con todo nuestro respeto, no lo vamos a hacer", anunció la princesa del pueblo... y no defraudaron.

En definitiva, fue una noche de Lux y de lujo para todo apasionado por la música.