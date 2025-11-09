Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
​Preguntan a Pedro Sánchez por las memorias de Juan Carlos I y la respuesta no puede ser más clara
​Preguntan a Pedro Sánchez por las memorias de Juan Carlos I y la respuesta no puede ser más clara

"Se acaba de pasar el juego..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Pedro Sánchez en una imagen de archivo
Pedro Sánchez en una imagen de archivoPablo Blazquez Dominguez- Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una entrevista con el diario 'El País', donde además de descartar el adelanto electoral tras el bloqueo parlamentario de Junts, ha hablado de temas como el fiscal general, la posibilidad de pactar con el Partido Popular o el crecimiento de la ultraderecha, la cual cree que "no es una buena noticia". 

El socialista también ha sido preguntado sobre las memorias del rey emérito Juan Carlos I, libro que, según afirma, no ha leído aún. "Bueno, yo todavía no he leído el libro. También le diré que no va a ser uno de los libros que recomiende para estas Navidades, visto lo visto...", ha respondido con cierto humor el dirigente socialista. 

"La democracia no cayó del cielo en efecto. Fue fruto de la lucha de los españoles y las españolas, de la gente de a pie, de los peatones de la historia que decía Vázquez Montalbán, que fueron los que lucharon por su libertad y por la democracia", ha agregado finalmente. 

El momento no ha pasado desapercibido y muchos han querido reaccionar. "Se acaba de pasar el juego", ha afirmado el usuario en 'X' (antes conocido como Twitter) @RamonLopez_G en una publicación donde ya acumula más de 30.000 reproducciones y más de 200 'retuits'. 

Las memorias del emérito, tituladas Reconciliación, salieron esta semana en Francia y han dado bastante que hablar. En España tendremos que esperar algo más para poder verlas en las estanterías de las tiendas, pues hasta el próximo mes de diciembre no saldrán. 

