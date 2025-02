Hay 14 personas en una reunión, lo que ocurre con una de ellas genera debate entre hispanohablantes

Miles de mensajes ha provocado ya lo que le ha ocurrido a @lassalsaspiedra en una reunión de trabajo n la que había otras 13 personas. Con un alcance de 6,7 millones de personas y casi 300.000 'me gusta' son una prueba de que esta situación es, como poco, controvertida.

"Estamos en una reunión virtual 14 personas. 13 de habla hispana de diferentes países y 1 de habla inglesa. Adivinen en qué idioma sí o sí se debe hacer la reunión", ha escrito en la red social de Elon Musk.

Aunque no lo dice, efectivamente la reunión se acabó desarrollando en inglés, con todo lo que esto supone entre los hispanohablantes. El debate se ha generado en los comentarios donde el autor del mensaje ha respondido también a los que tienen dudas.

"Porque pobrecito no sabe español", le ha dicho una persona. "Tal cual. Es increíble", ha dicho el autor del tuit.

"Estas situaciones me generan un dilema. Sí, amoldarse al único (yanki, no?) que no habla español me hace ruido. Por otro, cuando vivía en Berlín se notaba mucho la diferencia entre la gente buena e inclusiva que cambiaba a inglés cuando aparecía alguien que no hablaba alemán y la que no", ha señalado otra.

Otro ha afirmado: "60 alumnos en un aula de una universidad de Euskadi. 59 saben hablar perfectamente euskera, 1 no. Adivina en qué idioma hay que dar la clase".

"Pues si es una reunión por motivos laborales y la empresa es internacional, hablar en el idioma que todos conozcan. También estaría bien saber si para trabajar en la empresa, en el nivel que tengan los asistentes a esa reunión, es requisito indispensable hablar español o inglés", ha explicado otro. Hay comentarios para todos los gustos.