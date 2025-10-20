Hay que fijarse bien en los pies de Las Guerreras: su mensaje frente a Israel lo dice todo

No había público. Tampoco himnos. Solo el eco de los pasos, los gritos de banquillo y un marcador que, pese a todo, decía lo obvio: España 38, Israel 22. Una victoria aplastante, casi rutinaria, si no fuera porque el partido no lo era. Las Guerreras, la selección femenina de balonmano, se han impuesto en un encuentro disputado a puerta cerrada, sin cámaras de televisión y con un silencio incómodo que lo decía todo antes de empezar.

Lo que ha roto ese silencio han sido sus pies. No por la pegada, sino por el mensaje. En las cintas que las jugadoras llevan en las zapatillas —esas tiras donde se suele colocar la resina para mejorar el agarre—, varias internacionales lucían una pequeña sandía dibujada. No es casualidad ni capricho estético: la sandía se ha convertido en un símbolo de apoyo a Palestina desde hace años, después de que su combinación de colores —verde, blanco, negro y rojo— sustituyera a la bandera vetada en los territorios ocupados.

Horas antes del partido, las jugadoras publicaron un comunicado conjunto que dejaba claro su malestar por tener que enfrentarse a Israel en plena ofensiva sobre Gaza. “Nosotras jugamos, sí. Pero no con indiferencia. Sabemos lo que significa representar a un país, lo que implica competir bajo una bandera. También sabemos lo que ocurre mientras se juega este partido. No pedimos aplausos ni comprensión, solo respeto. Porque hay veces en que el silencio duele más que la derrota”, escribieron en su declaración, que se difundió rápidamente por redes sociales.

Las sandías, imagen de la causa Palestina en redes sociales, en las zapatillas de las jugadoras de la selección española femenina de balonmano IG / Lucia Prades

El gesto, acompañado de las sandías en los pies, se entendió sin necesidad de más explicaciones. Era una forma discreta (y a la vez potentísima) de mostrar solidaridad sin desobedecer órdenes, de decir “esto no es normal” sin levantar la voz. Mientras la federación optaba por el silencio institucional, muchas jugadoras decidieron que el suyo fuera un silencio político, no cómplice.

El detalle no ha pasado desapercibido. En redes, muchos lo han celebrado como un acto de coherencia: “No hay nada más poderoso que un símbolo en el sitio exacto”, escribía una usuaria. Otros, en cambio, han criticado lo que consideran una mezcla de política y deporte. Pero en tiempos de redes, donde cada detalle se amplifica, el mensaje de las Guerreras ha resonado más allá del marcador.

Porque a veces la diferencia entre jugar y posicionarse está justo ahí: en los pies.