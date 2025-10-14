Trump, María Corina Machado y otras nueve respuestas directas de Sánchez en su entrevista en la Cadena SER 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este martes una entrevista al programa Hoy por hoy de la Cadena SER. En dicho espacio, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado esperanzado de que el actual alto el fuego declarado en Oriente Próximo culmine con una paz duradera. Eso sí, ha advertido de que este escenario no es incompatible con exigir que "los actores principales del genocidio" respondan por sus actos. "La paz no puede significar el olvido y la impunidad".

En su charla con Àngels Barceló, Sánchez también ha hablado sobre su apretón de manos con Trump ayer en Egipto, el Nobel de la Paz para la venezolana María Corina Machado o sus próximos pasos para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Además, también se ha mojado sobre los fallos en las pulseras antimaltrato, la propuesta de Yolanda Díaz de otorgar un permiso de diez días por defunción y el informe de la UCO sobre los pagos en efectivo a José Luis Ábalos o Koldo García.

A continuación, te resumimos sus respuestas más destacadas.

Proceso de paz en Oriente Próximo

Es importante que se haya producido la liberación de los rehenes y que se garantice el acceso de ayuda humanitaria. Ahora mismo tenemos un alto el fuego y tenemos que convertir ese alto el fuego en paz. Se abre una oportunidad donde tenemos que acompañar en este proceso para la paz. Caminemos hacia la solución de los dos Estados.

La paz no puede significar el olvido y la impunidad. Aquellas personas que son actores principales del genocidio que se ha perpetrado tendrán que responder ante la Justicia.

El embargo de armas a Israel se mantiene y lo mantendremos hasta que este proceso se consolide.

¿Tropas españolas en Gaza? España quiere tener una presencia activa en la reconstrucción y en la defensa de la paz.

Donald Trump

La administración norteamericana reconoce la buena marcha de la economía española. Nosotros estamos comprometidos con la OTAN, pero también con el Estado de bienestar. Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de la discrepancia que podemos tener en políticos un gobierno como el de Trump y el nuestro. Yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy positivas y están muy consolidadas.

Presupuestos

Los vamos a presentar antes de que finalicen el año. Pero con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gusto con los que tenemos. Hoy, el FMI va a presentar sus nuevas previsiones económicas y ya le adelanto que van a ser mejores que las nuestras. Con estos Presupuestos, respondo a las políticas sociales y podemos gestionar los fondos europeos. Hacemos que España crezca no es base a la explotación laboral o combustibles fósiles, sino con el reconocimiento de los derechos laborales y la dignidad salarial. La legislatura va a durar hasta 2027 y este Gobierno ha demostrado que es estable, eficaz y progresista.

¿Financiación ilegal en el PSOE?

El informe de la Guardia Civil dice que no hay indicios de financiación ilegal. Había pagos en efectivo en el PSOE como en todas las empresas. Yo, como secretario general, seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Cuando el PP confunde dinero negro con dinero efectivo le traiciona el subconsciente.

La fuente de esos ingresos son las cuentas corrientes del PSOE. Lo importante no es que sea en efectivo, sino que sea legal. Todos los gastos han sido contabilizados y auditados.

Declaraciones machistas de Ábalos y Koldo

Delante de mí no se producían este tipo de conversaciones. Dentro del PSOE no hay cabida para la corrupción ni para las conductas machistas. Estoy decepcionado cuando escucho este tipo de declaraciones y comportamientos. Hemos reforzado el código ético para hacer incompatibles este tipo de conductas. A partir de ahí, yo pido perdón a todas las mujeres.

Mi responsabilidad no ha empezado ni terminado pidiendo disculpas. Yo he tomado decisiones muy duras. Ahora, también es importante respetar la presunción de inocencia. Pero el PSOE y yo hemos actuado de manera contundente, no hemos eludido ningún caso y estamos colaborando con la Justicia.

Líos judiciales

El mejor juez es el tiempo y pondrá las cosas en su sitio. Tanto mi hermano como mi mujer son inocentes. Yo confío en la Justicia. Lo importante es que la verdad derrote a la mentira.

Aborto

Hoy en el Consejo de Ministros requeriremos a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley. Me gustaría que un partido de Estado como es el PP exija a Ayuso que cumpla con la ley. Igualmente, iniciaremos un trámite requiriendo el dictamen del Consejo de Estado para incorporar a la Constitución el blindaje del aborto. La amenaza de un PP desdibujado y ultraderechizado, y una ultraderecha que obliga a recortar derechos de la mujer, exige el blindaje de este derecho.

Pulseras antimaltrato

Ha habido algunas dificultades técnicas, pero todas las mujeres han tenido cobertura y protección. La ministra de Igualdad tiene todo mi apoyo y nunca he pensado en destituirla. Ha habido una campaña muy burda de desinformación.

Nobel de la Paz para María Corina Machado

Yo respeto el trabajo de María Corina y espero que la situación en Venezuela se normalice. Y también hemos sido contundentes en el rechazo al reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones. No entro a valorar si es justo o no este premio.

¿La tauromaquia como bien de interés cultural?

Es un debate que no tenemos resuelto en esta organización. Hay militantes que están a favor, otros que están en contra... como lo está la sociedad española

Permiso de diez días por defunción

Yo escuché a la vicepresidenta segunda hacer esta propuesta y estamos trabajando en esa iniciativa. Me parece que es una buena propuesta y tenemos que tratar de conciliarla con los agentes sociales.