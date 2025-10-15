Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente" y lo que ocurre acto seguido es digno de parodia
Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente" y lo que ocurre acto seguido es digno de parodia

El 'timing'....

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Momento del aplauso

Si hace cosa de una semana Feijóo era protagonista tras recordar a Pablo Casado por una escena que vivió en el Congreso, cuando su grupo se puso en pie para aplaudirle, ahora lo ha vuelto a ser, aunque esta vez por algo bien distinto. Y es que, durante su intervención en la sesión de control de este miércoles, el líder de la oposición ha afirmado que en este país "se castiga al honrado y se aplaude al indecente", unas palabras ya comunes en su discurso. 

Lo paradójico ha venido cuando, tras decir que "se aplaude al indecente", su partido le ha empezado a aplaudir, algo que ha provocado la risa inmediata en los usuarios en las redes sociales, que no han tardado en compartir y comentar el momento. Uno de ellos ha sido Ruben Sánchez, el secretario general y portavoz de Facua, quien lo ha publicado en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter). 

"Los diputados del PP arrancan a aplaudir cuando Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente", escribe el activista en la publicación, que lleva ya más de 50.000 reproducciones y 3.000 'me gusta'. "España es maravillosa", ha respondido por su parte la periodista de 'El País', Luz Sánchez Mellado, quien también ha querido comentar el irónico momento. 

Tras la intervención del popular, el presidente, Pedro Sánchez, ha afirmado que su Gobierno es "uno de los más decentes, más estables y más eficaces de Europa" y ha recordado el crecimiento de la economía española como muestra de la gestión que están realizando. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

