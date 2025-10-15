Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente" y lo que ocurre acto seguido es digno de parodia

Si hace cosa de una semana Feijóo era protagonista tras recordar a Pablo Casado por una escena que vivió en el Congreso, cuando su grupo se puso en pie para aplaudirle, ahora lo ha vuelto a ser, aunque esta vez por algo bien distinto. Y es que, durante su intervención en la sesión de control de este miércoles, el líder de la oposición ha afirmado que en este país "se castiga al honrado y se aplaude al indecente", unas palabras ya comunes en su discurso.

Lo paradójico ha venido cuando, tras decir que "se aplaude al indecente", su partido le ha empezado a aplaudir, algo que ha provocado la risa inmediata en los usuarios en las redes sociales, que no han tardado en compartir y comentar el momento. Uno de ellos ha sido Ruben Sánchez, el secretario general y portavoz de Facua, quien lo ha publicado en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter).

"Los diputados del PP arrancan a aplaudir cuando Feijóo dice que en España "se aplaude al indecente", escribe el activista en la publicación, que lleva ya más de 50.000 reproducciones y 3.000 'me gusta'. "España es maravillosa", ha respondido por su parte la periodista de 'El País', Luz Sánchez Mellado, quien también ha querido comentar el irónico momento.

Tras la intervención del popular, el presidente, Pedro Sánchez, ha afirmado que su Gobierno es "uno de los más decentes, más estables y más eficaces de Europa" y ha recordado el crecimiento de la economía española como muestra de la gestión que están realizando.