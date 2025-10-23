Hay revuelo por esta pregunta en un test de actualidad de 3º de Periodismo en la Autónoma de Barcelona

En las redes sociales hay varias temáticas que siempre dan juego: las reseñas, los carteles y los exámenes y ejercicios del colegio tanto de los más pequeños de la casa como ya de los universitarios.

En las últimas horas ha dado que hablar el examen de actualidad de 3º de Periodismo, tan típico en las facultades de esta carrera para ver si los alumnos están al tanto de lo que ocurre tanto en España como en el mundo, de la Universidad Autónoma de Barcelona por el comentario que hay sobre el equipo de fútbol Espanyol, equipo con sede en Barcelona.

"En un examen de la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona se refieren al Espanyol como 'El Espanyol de Cornellá'", han comentado en la red social de Elon Musk varios usuarios.

"El presidente del Espanyol de Cornellá es...", se puede leer en la pregunta del control, que consta de cuatro respuestas siendo correcta la última, Alan Pace, que también es presidente del Burnley, en la liga inglesa.

En el mismo test se puede ver que hay otras preguntas de actualidad como quién ganó el Planeta de 2025, en este caso la respuesta es Juan del Val y qué expresidente europeo ha entrado a la cárcel, que ha sido el francés Nicolas Sarkozy.

Esto ha dado mucho que hablar en los sectores más futboleros de X y especialmente entre la parroquia perica —la de los aficionados del Espanyol— que afirman que su equipo tiene el campo en Cornellá pero es de Barcelona, igual que el Barça, el otro equipo de la capital condal.

Los más cabreados acusan a la profesora que ha hecho el examen de "burlarse" de una institución con más de 125 años de historia. Otros llegan a usar incluso la palabra "humillación" para referirse a lo ocurrido en este examen de actualidad de la universidad catalana.

De hecho, hay varios periodistas que se han posicionado en este asunto de la pregunta y rostros conocidos como Ernest Riveras han pedido la implicación del colegio de periodistas de Barcelona. Además de pedir que el Espanyol ponga una queja oficial ante la universidad.

"Sin embargo, espero que el decano de Ciencias de la Comunicación de la UAB, Juan José Perona, pida disculpas en nombre de la Universidad e inste a la autora de esta pregunta tan ofensiva, impropia de una periodista que enseña a los jóvenes, que rectifique urgentemente", ha afirmado Riveras.