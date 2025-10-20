Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan del Val se sale de la línea mayoritaria con su afirmación al ver que el 19% de los jóvenes cree que el franquismo fue "muy bueno"

Los datos que arrojó el último CIS siguen siendo tema de debate.

El escritor Juan del Val, último Premio Planeta.GETTY

El escritor Juan del Val, reciente ganador del Premio Planeta, dotado con un millón de euros, se ha salido de la corriente mayoritaria de opinión al valorar los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reflejan que un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Otro dato llamativo y que está provocando amplio debate es que para un 21,3% de la población la época de la dictadura fue "buena o muy buena". Mientras, para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Juan del Val ha sido claro al expresarse sobre esos datos en La Roca, el programa que Nuria Roca presenta en La Sexta los fines de semana: "Me parece que entramos a algunos trapos que nos ponen y vamos allí completamente de cabeza. Lo primero son datos del CIS que yo pongo en cuestión".

"Y luego está la interpretación, porque sobre esa interpretación de un 20% que simpatiza con ideas del franquismo, pues evidentemente hay un 80% que no. Lo que pasa es que determinados datos del CIS pretenden movilizar a un votante de izquierdas que está digamos un poquito sin demasiado ánimo para ir a votar", ha avisado el escritor.

"La obligación de los jóvenes, ir contra el poder"

"Desde ese punto de vista también se puede analizar esta encuesta. Yo soy muy escéptico respecto a que los jóvenes que en este momento se pueden declarar de derechas o de ultraderecha. También tiene que ver con ir en contra del poder. Que esto también es una cosa debe tener un joven. Un joven a lo mejor no tiene por qué ser de izquierdas, a lo mejor lo que tiene que hacer, su obligación, es ir en contra del poder", ha reflexionado Del Val.

En opinión del escritor, "un joven puede decir muchísimas tonterías y pensar muchísimas tonterías, que también está en su derecho, que para eso es joven": "A mí que alguien diga que las mujeres feministas son un asco a mí no me parece, independientemente de que pueda convenir y de que tengamos algo que criticar, no me parece que esto sea una realidad que suceda en la mayoría de la sociedad ni en la mayoría de los jóvenes, pero ni de lejos. Estamos hablando de una excepción. Lamentable excepción, por otra parte". 

