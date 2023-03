Hugo Silva manda un tajante mensaje a sus 'haters' tras publicar una fotografía de Aznar por el 11M

Este sábado 11 de marzo se cumplieron 19 años del terrible atentado ocurrido en Madrid que desoló al país y al mundo entero. A raíz de todo lo sucedido aquel día, el actor Hugo Silva ha publicado una imagen del 'trío de las Azores'.

Para muchos internautas y a pesar de no haber escrito nada en la publicación, este gesto es una forma de responsabilizar de lo ocurrido, en el contexto de la Guerra de Irak, a los expresidentes de la fotografía: José María Aznar, George Bush (EEUU) y Tony Blair (Reino Unido).

De hecho, la publicación desató todo tipo de comentarios en las red, abriendo así un intenso debate acerca del tema. Un internauta, incluso, se dirigió a Silva como "hijo de puta".

En respuesta a los haters que le insultaron por ello, y en especial al mencionado, el actor ha publicado un contundente tuit que ha recopilado en menos de 24 horas más de 3.000 'me gusta'.

"'Lucas' me dice esto, pero por supuesto no da la cara. Hay muchos “Lucas” en esta red que se amparan en el anonimato para hacer esto. Quiero que todos los “Lucas” sepan lo cobardes de mierda y penosos que me parecen", ha escrito sin tapujos el actor.

Algunos compañeros de profesión como la actriz Itziar Castro han aplaudido el comentario de Silva, igual que muchos tuiteros de la plataforma, que no han dudado en mostrarle su apoyo.