José Luis Garci habla de 'Torrente, presidente' de una forma que merece la pena oír 

El director de cine José Luis Garci, ganador de un Oscar en 1982 por su película Volver a empezar, ha dejado una frase demoledora sobre la saga Torrente, las películas dirigidas y protagonizadas por Santiago Segura cuya última entrega, Torrente, presidente, se estrenó el 13 de marzo y recaudó 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España.

"Si hay alguien, algún cineasta, capaz de hacer o acercarse a las reglas del juego de Renoir es Santiago Segura. Porque está en ese mundo ya de estudiar la capa social de un lado, la capaz social de otro, la gente... yo creo que sí. Yo he visto todas las de él", ha señalado Garci en Cowboys de medianoche, en Esradio.

Esa crítica va en la línea, también positiva, que Carlos Boyero hizo de la película en la Cadena Ser: "Me he reído, a veces a carcajadas y esa es de las sensaciones que más agradezco que me den no ya en el cine, que también, sino en la vida. Se me pasó muy rápido y en algunos momentos con auténticas carcajadas".

Boyero: "Yo me reí"

"La vi con dos personas, profesionales del cine español y grandes amigos míos, que uno me dijo: 'Esto, en el cine, va a ser el efecto contagio de la risa'. Si hay algo explosivo es toda una sala en medio de una carcajada. Yo me reí", aseguró.

También en el extranjero la película tiene sus fans y el periódico británico The Times ha subrayado que "está batiendo récords de taquilla burlándose de Vox y de la izquierda, demostrando el amplio atractivo de la parodia política".

Cómo lo define 'The Times'

The Times define al personaje de José Luis Torrente como "un policía fascista que ridiculiza a los populistas y une a España": "Tiene una higiene personal deficiente, es corrupto, racista y venera la memoria del dictador Francisco Franco".

"Su éxito coincide con el momento en que el blanco más evidente de su sátira, el partido populista de derecha Vox, parece haber alcanzado su punto álgido. En la película, Vox es ridiculizado como Nox. El partido no logró cumplir con las expectativas de un repunte histórico en las elecciones regionales de Castilla y León el pasado fin de semana, lo que solo confirmó su posición como tercer partido del país", explica el periódico inglés.