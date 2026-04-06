Iñaki López ve lo que ha pasado en Sevilla con Juan Carlos I y no tiene reparos en hacerse estas tres preguntas

Iñaki López ha sido uno de los últimos en valorar todo lo ocurrido el Domingo de Resurrección —el día elegido es idóneo— con la presencia del rey Juan Carlos I en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla.

Hasta allí se desplazó el rey emérito junto con su hija, la infanta Elena, y sus nietos Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, para ver la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla.

El emérito tiene su residencia en los Emiratos Árabes desde 2020. El padre del actual rey de España no visitaba España desde el pasado mes de noviembre cuando participó en un almuerzo familiar en el Palacio Real de El Pardo con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía.

Mucho se ha escrito ya sobre lo que supone la presencia del rey emérito en Sevilla, en estas fechas tan concretas y justo para ir a una corrida de toros. Algo que, muchos señalan, rompe con la imagen actual que está proyectando la monarquía española con Felipe VI y con Letizia, más actual, más en el 2026.

De hecho, la experta en Casa Real Pilar Eyre ha puesto el foco en que gracias a la reina Letizia estas imágenes de un rey de España en los toros rodeado de señores ya no tienen cabida.

Las tres preguntas de López

El presentador de laSexta Iñaki López ha ido un paso más allá y se ha hecho eco de la ovación que recibió Juan Carlos en los toros pero también ha dejado tres pertinentes preguntas en el aire.

"Ayer recibió una ovación en la plaza de toros de Sevilla. ¿Dará 'explicaciones' para facilitar su regreso? ¿Regularizará su patrimonio y fundaciones para volver? ¿Qué se aplaudía en la Maestranza?", ha querido saber el presentador de Más Vale Tarde.

Casi en los mismos términos, aunque más breve, se ha pronunciado el actor y director Daniel Guzmán que ha visto una imagen muy viral del rey Juan Carlos junto a la infanta Elena rodeado de toreros y de sus cuadrillas y ha espetado un: "Joder, España...".