Indignación de una conductora de ambulancia por la multa de la Guardia Civil: "Juegan con mi dinero"

Dos conductores de ambulancia de Sevilla han dado voz a su enfado y han conseguido hacerse eco en TikTok por culpa de lo que ellos consideran una injusticia realizada por la Guardia Civil en una carretera que une la ciudad hispalense con Lebrija, localidad a unos 75 kilómetros.

Estos dos conductores muestran su indignación en su cuenta @rafalozano80 después de que ‘la Benemérita’ les haya denunciado durante el traslado de un paciente en ambulancia en una zona en la que había un dispositivo de control de velocidad mediante radar móvil. “Nos gustaría. “Nos gustaría contar una una cosa que nos tiene bastante indignado”, comienza Rafa.

Después, su compañera de ambulancia contó la experiencia que tuvo con la Guardia Civil después de ser avisada por otro coche de la presencia de un radar móvil. “Fui a recoger a un paciente a Lebrija y un coche me hizo luces para avisarme de la presencia de un radar móvil. Cuando lo paso, directamente me para la Guardia Civil y me dice que siendo una ambulancia qué hago dando las luces para avisar”, cuenta @agalmo24.

La respuesta inmediata de los agentes, según los conductores fue una multa. “Les digo que yo no lo he hecho y que las luces me las han dado a mí. Me pidió el carnet de conducir y me multa con 200 euros”, añade.

La pareja de conductores de ambulancia pide ayuda por si a más conductores les ha pasado lo mismo en esa carretera y muestran su indignación por tener que pagar por algo que no han hecho “con la cantidad de gente que hay delinquiendo”. “Nos cuesta mucho ganar el dinero para que nos lo quiten de esta manera. Con toda la gente que hay delinquiendo, resulta indignante que se vaya a por los trabajadores que no han hecho nada. Queremos saber si a mas gente le esta pasando esto en esta carretera”.

Al final del vídeo, Rafa asegura que no duda del trabajo de la Guardia Civil y no quiere generalizar, pero advierte de lo preocupante que es jugar con el dinero de la gente. “No dudamos de la Guardia Civil, pero es verdad que deberían tener más cuidado porque están jugando con el dinero de la gente”.