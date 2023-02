Jaime Cantizano impacta en Twitter al mostrar lo que ha visto en el AVE

Viajar en AVE se ha convertido en algo muy común para los españoles. La Alta Velocidad es una de las joyas de la corona de España y, a pesar de las críticas que suele recibir la web de la empresa por su utilidad y por algunos retrasos, muchos ciudadanos hacen uso habitual de ella.

El presentador Jaime Cantizano ha sido una de las personas que ha hecho uso del tren en las últimas horas y ha compartido con sus cientos de miles de seguidores lo que se ha encontrado en uno de los vagones.

"Individuos que se sienten como en casa… #viajarenave", ha escrito Cantizano en Twitter. En la imagen se puede ver a una persona que se ha quitado las zapatillas, de un color naranja bastante llamativo, y ha posado sus pies descalzos sobre uno de los reposa pies.

En los comentarios muchos se han fijado del curioso atuendo que lleva la persona que se ha quitado los zapatos con mensajes del tipo: "Lo que más me preocupa es la combinación de colores. Terrible", "Quizá ese señor ha corrido una maratón en tiempo récord y tiene los pies lleno de rozaduras y ampollas. No lo justifico, pero quizá no es un guarro sino que le revientan las zapatillas después de una prueba tan dura" y "pues yo lo hago... Y lo recomiendo... En los aviones en larga distancia te dan hasta calcetines para que te los pongas encima de los tuyos... Muy recomendable para trayectos largos".