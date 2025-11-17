Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Javier Aroca define más serio que nunca qué le ha faltado a Mazón justo a su lado en la Comisión de la DANA
Virales

Virales

Javier Aroca define más serio que nunca qué le ha faltado a Mazón justo a su lado en la Comisión de la DANA

"Para que hubiera tenido una representatividad real de lo que ha ocurrido".

Juan De Codina
Juan De Codina
Javier Aroca habla sobre Mazón en 'Malas Lenguas'.
Javier Aroca habla sobre Mazón en 'Malas Lenguas'.Malas Lenguas (RTVE)

El analista político y antropólogo Javier Aroca, habitual colaborador de Malas Lenguas, programa de RTVE presentado por el periodista Jesús Cintora, se ha puesto más serio que nunca para hablar sobre la actuación y respuestas de Carlos Mazón durante la Comisión de la DANA.

La intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los momentos más destacados de toda la sesión, especialmente cuando ha llamado a Mazón "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" tras sonreír en la comparecencia.

Para Aroca, la intervención de Mazón ha sido la "enésima interpretación o escenificación de la indignidad y de la falta de humanidad de una persona". De hecho, para él ya trasciende de lo político. "Lo político tiene un límite y tiene un discurso, lo legal, lo penal también tiene otro, pero esto ya tiene perfiles absolutamente inaceptables, no digo ya para un político, sino para cualquier persona", ha defendido.

"Se está burlando de todo el mundo", ha destacado. Aroca acepta que Mazón tiene que defenderse porque "él pensará que en algunas cosas él tiene razón", pero la manera en la que se defiende es ya otra cosa: "Mintiendo, insultando, reírse de esa manera es un insulto a todos los que están tratando de poner algo de luz en lo que está pasando, pero fundamentalmente a las víctimas y familiares".

"A su derecha, Feijóo; a su izquierda, Abascal"

Sin duda, para Aroca, para que hubiera representatividad real en la Comisión de la DANA, a la derecha de Carlos Mazón se tendría que haber sentado el presidente del Partido Popular y líder de la oposición del actual Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y a su izquierda, el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Son los tres coautores de esta burla generalizada que hay al sistema político, fundamentalmente, a la dignidad y a la verdad", ha concluido. Está absolutamente convencido de la responsabilidad de Feijóo y Abascal en apoyarle: "Ha resistido un año con el apoyo del Abascal y Feijóo".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 