Javier Aroca define más serio que nunca qué le ha faltado a Mazón justo a su lado en la Comisión de la DANA

El analista político y antropólogo Javier Aroca, habitual colaborador de Malas Lenguas, programa de RTVE presentado por el periodista Jesús Cintora, se ha puesto más serio que nunca para hablar sobre la actuación y respuestas de Carlos Mazón durante la Comisión de la DANA.

La intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los momentos más destacados de toda la sesión, especialmente cuando ha llamado a Mazón "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" tras sonreír en la comparecencia.

Para Aroca, la intervención de Mazón ha sido la "enésima interpretación o escenificación de la indignidad y de la falta de humanidad de una persona". De hecho, para él ya trasciende de lo político. "Lo político tiene un límite y tiene un discurso, lo legal, lo penal también tiene otro, pero esto ya tiene perfiles absolutamente inaceptables, no digo ya para un político, sino para cualquier persona", ha defendido.

"Se está burlando de todo el mundo", ha destacado. Aroca acepta que Mazón tiene que defenderse porque "él pensará que en algunas cosas él tiene razón", pero la manera en la que se defiende es ya otra cosa: "Mintiendo, insultando, reírse de esa manera es un insulto a todos los que están tratando de poner algo de luz en lo que está pasando, pero fundamentalmente a las víctimas y familiares".

"A su derecha, Feijóo; a su izquierda, Abascal"

Sin duda, para Aroca, para que hubiera representatividad real en la Comisión de la DANA, a la derecha de Carlos Mazón se tendría que haber sentado el presidente del Partido Popular y líder de la oposición del actual Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, y a su izquierda, el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Son los tres coautores de esta burla generalizada que hay al sistema político, fundamentalmente, a la dignidad y a la verdad", ha concluido. Está absolutamente convencido de la responsabilidad de Feijóo y Abascal en apoyarle: "Ha resistido un año con el apoyo del Abascal y Feijóo".