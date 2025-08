Javier Aroca: "No es ejemplar que un miembro de la familia real tenga su domicilio fiscal en Abu Dabi"

El tertuliano Javier Aroca ha reaccionado con toda contundencia tras ver que, según publica El Mundo, Juan Carlos I ha devuelto los préstamos que suscribió con un grupo de amigos empresarios para pagar sus deudas tributarias en España. En total, más de cuatro millones de euros.

"Nos queremos olvidar de que este señor ha sido el jefe del Estado, que abdicó, pero que sigue siendo miembro de la familia real. Y que tanto miembro de la familia real, progenitor por las leyes de la monarquía del actual jefe del Estado y rey, debería adoptar una cierta compostura", ha subrayado Aroca en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser.

"Lo que se habla siempre en favor de la monarquía y su vigencia es la ejemplaridad. No es ejemplar que un miembro de la familia real tenga su domicilio fiscal en Abu Dabi. No lo es. No lo es que aprovechando la interpretación extensiva por parte de los juristas de las Cortes del principio de inviolabilidad esté siempre al borde de la ilegalidad, si no está entero, en materia fiscal", ha proseguido.

Aroca ha recordado que "nada de eso es ejemplar": "Y desde luego no solo no es un ejemplo para la continuidad de la propia monarquía. No es un ejemplo para la vida cotidiana de todos los ciudadanos de toda la ciudadanía del Estado, que por cierto acaba de pagar sus impuestos o acaba de comprometerse en pagarlo a plazos mientras hay un señor que disfruta, incluidos sus cumpleaños y otras festividades como la publicación de su libro, que hieren la decencia, la vergüenza y la integridad moral de toda la ciudadanía del Estado español".

En diciembre de 2020, Juan Carlos presentó una declaración tributaria "sin requerimiento previo" sobre una deuda ya satisfecha por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Dos meses después, en febrero de 2021, pagó más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización.

Una regularización controvertida

La regularización voluntaria un mecanismo que puede presentarse en cualquier momento, siempre que sea antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite al afectado a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

No obstante, tal como recuerda El Mundo, su regularización fue muy controvertida porque la Fiscalía ya le había notificado unas diligencias de investigación contra él que sus asesores se negaron a recepcionar, "provocando que nunca fuera oficialmente informado". Y esas regularizaciones voluntarias, sobre el papel, deben llevarse a cabo antes de tener conocimiento de que estaba siendo investigado. Algo que con el monarca no se habría cumplido del todo.