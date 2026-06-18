La Fiscalía investiga a Pilar Rahola por incitación al odio contra Palestina

La Fiscalía investiga a la periodista y tertuliana Pilar Rahola por un delito de incitación al odio, a raíz de una denuncia presentada por la Organización Juvenil Socialista (OJS), que la acusa de alentar el "genocidio" contra la población palestina en sus intervenciones.

Según ha adelantado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes del ministerio público, la Fiscalía de Delitos de Odio ha asumido la investigación de la denuncia, que presentaron dos miembros de la OJS contra quienes, precisamente, Rahola se había querellado por arrojarle pintura en un acto en La Garriga (Barcelona) en 2024 para denunciar su "complicidad con el genocidio".

En su denuncia contra Rahola, presentada el pasado 25 de febrero, la organización juvenil acusa a la periodista de aprovechar su proyección mediática para lanzar mensajes que banalizan y justifican las acciones de Israel contra la población palestina, lo que a su parecer supone un delito de incitación al odio y la discriminación.

En un comunicado, la OJS sostiene que las manifestaciones públicas y la actividad política y mediática de Rahola constituyen un delito de odio contra la población palestina y una forma de "complicidad mediática" con el "genocidio sionista".

También denuncian que este tipo de actividad "no es desinteresada", sino que "responde a una campaña de propaganda sionista destinada a generar un clima de hostilidad contra la población palestina mientras blanquea la responsabilidad de los genocidas".