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La Fiscalía investiga a Pilar Rahola por incitación al odio contra Palestina
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La Fiscalía investiga a Pilar Rahola por incitación al odio contra Palestina

La Organización Juvenil Socialista (OJS) acusa a la periodista de aprovechar su proyección mediática para lanzar mensajes que banalizan y justifican las acciones de Israel contra la población palestina.

Redacción HuffPost
EFE
BARCELONA CATALONIA, SPAIN - MARCH 30: The journalist Pilar Rahola, speaks in the proclamation of Santa Eulalia, on 30 March, 2022 in Barcelona, Catalonia, Spain. This event, in honor of the co-patron saint of Barcelona, Santa Eulalia, is organized by the Restoration Guild since 2018 and on this occasion, the actress Julieta Serrano is in charge of giving the proclamation. The Barcelona-born Julieta Serrano comes from a family of actors and started in amateur theater. In 2019 she received the Gold Medal of Merit in the Fine Arts. On January 25, 2020 she received the Goya for best supporting actress for the film Dolor y gloria by Pedro Almodovar, becoming the oldest actress to win a Goya. (Photo By David Zorrakino/Europa Press via Getty Images)
Pilar Rahola.David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

La Fiscalía investiga a la periodista y tertuliana Pilar Rahola por un delito de incitación al odio, a raíz de una denuncia presentada por la Organización Juvenil Socialista (OJS), que la acusa de alentar el "genocidio" contra la población palestina en sus intervenciones.

Según ha adelantado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes del ministerio público, la Fiscalía de Delitos de Odio ha asumido la investigación de la denuncia, que presentaron dos miembros de la OJS contra quienes, precisamente, Rahola se había querellado por arrojarle pintura en un acto en La Garriga (Barcelona) en 2024 para denunciar su "complicidad con el genocidio".

En su denuncia contra Rahola, presentada el pasado 25 de febrero, la organización juvenil acusa a la periodista de aprovechar su proyección mediática para lanzar mensajes que banalizan y justifican las acciones de Israel contra la población palestina, lo que a su parecer supone un delito de incitación al odio y la discriminación.

En un comunicado, la OJS sostiene que las manifestaciones públicas y la actividad política y mediática de Rahola constituyen un delito de odio contra la población palestina y una forma de "complicidad mediática" con el "genocidio sionista".

También denuncian que este tipo de actividad "no es desinteresada", sino que "responde a una campaña de propaganda sionista destinada a generar un clima de hostilidad contra la población palestina mientras blanquea la responsabilidad de los genocidas".

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