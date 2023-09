Javier Ruiz da una buena noticia (dentro de lo que cabe) que afectará pronto a millones de españoles

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha anticipado una buena noticia (dentro del complicadísimo contexto) que afectará a millones de personas que tienen una hipoteca: previsiblemente, los tipos de interés no subirán más.

La parte negativa de la noticia es que se mantendrán en unos niveles altísimos antes de empezar a caer. Todo ello después de que esta semana el Banco Central Europeo haya vuelto a subir los tipos, en esta ocasión 0,25 puntos, hasta el 4,50%.

Ruiz ha recordado en Hora 25 de los Negocios que ésta es la décima subida de tipos, que están en un máximo histórico, pero ha celebrado que "probablemente" es "la última".

"Lo que tenemos es un mensaje muy claro: hay una prioridad y es controlar los precios. Y esa batalla se va a librar a toda costa, incluso si es necesario subir tipos en momento de recesión", ha explicado el periodista.

"Y a partir de aquí estación término, el BCE dice que no a haber más subidas. Esto es todo lo claro que puede hablar un banco central", prosigue antes de señalar que el organismo sostiene que "si se mantienen como están nos devolverán a los objetivos de inflación".

"Es la forma más clara que un Banco Central tiene de decir que ha subido tipos todo lo que puede y que no los va a bajar, simplemente los mantendrá altos", continúa Ruiz, que anticipa que "no habrá undécima o al menos no de momento".

"Se está leyendo esto, que este es el último de los movimientos de subida, que hay 10 y no habrá 11", ha repetido el periodista, que cree que "es arriesgadísimo este movimiento por parte del BCE porque Alemania está en recisión ya, las grandes economías industriales están en números rojos y porque este puede estar siendo un tremendo error".

Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado que ninguno de los ministros de Economía y Finanzas que integran el Eurogrupo le ha cuestionado la decisión-

"He explicado las razones por las que tomamos esa decisión ayer y yo creo que las explicaciones han sido muy bien entendidas por los ministros (...) No he recibido ninguna pregunta y, mucho menos, cuestionamientos sobre la decisión de política monetaria que alcanzamos ayer", ha dicho en rueda de prensa este viernes tras la reunión del Eurogrupo en Santiago.