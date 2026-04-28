Joan, estudiante mallorquín viviendo en Madrid: "El 75% de descuento es una farsa, cada vez nos cuesta más volar a casa"

Vivir en Baleares o Canarias implica depender del avión para cualquier trámite en la península, donde se encuentra la mayor oferta de servicios del país. Por ello, para los residentes insulares, el descuento del 75% en los vuelos se presenta como una medida clave para garantizar esa conexión. Sin embargo, cada vez más voces cuestionan la efectividad real de esta medida, pensada para que los residentes de los archipiélagos puedan tener las mismas facilidades de conexión que el resto de españoles.

En concreto, la percepción entre muchos locales es que la aplicación de este descuento ya no garantiza un precio justo, lo cual dificulta mucho la movilidad y genera una sensación de frustración e incluso de sentirse engañados.

"Los precios han subido tanto que ese descuento ha perdido sentido", explica Joan, un chico mallorquín de 24 años que vive en Madrid, donde estudia y trabaja durante la mayor parte de año.

El mallorquín, quien viaja con frecuencia a la isla para ver a su familia, asegura que, lejos de notar una mejoría con el aumento de la tasa del descuento de residente -la cual pasó hace unos años del 50% al 75%-, la situación se ha complicado todavía más.

"Antes con el 50% pagábamos menos"

Joan no duda en cuestionar directamente el sistema actual de descuentos. "El 75% de descuento de residente es una farsa. No es verdad, no estamos pagando solo el 25% de los vuelos", afirma Joan, visiblemente frustrado por la situación.

Según censura el mallorquín, lo que sobre el papel parece una ayuda significativa, en la práctica no siempre se traduce en billetes asequibles, especialmente en momentos de alta demanda, como Navidad, puentes o época estival, pero ya incluso en temporada baja. "Cada vez nos cuesta más dinero volar a casa", lamenta.

En su experiencia, el cambio no ha supuesto una mejora real para los residentes. "¿Cómo puede ser que nos saliese más barato volar cuando solo teníamos el descuento del 50%?", se pregunta, señalando una contradicción que muchos usuarios comparten.

El estudiante expone que antes era más habitual encontrar precios bajos, incluso sin tanta antelación. "Se acabó eso de ver billetes a 10 euros en temporada baja", lamenta, recordando una época que, según asegura, ya no existe.

Precios al alza y sensación de engaño

El problema, explica Joan, no es solo el precio final, sino cómo se construye, algo de lo que las aerolíneas se aprovechan. "Te dicen que tienes un 75%, pero luego el precio base es mucho más alto", explica, poniendo en duda la transparencia del sistema.

Esa percepción genera una sensación de engaño entre los residentes. "Sobre el papel suena muy bien, pero cuando vas a comprar el billete la realidad es otra", afirma. "Antes con el 50% pagábamos menos", menciona, explicando que la ayuda existe, pero “no compensa la subida generalizada de tarifas”.

Además, señala que esta situación no es puntual. "Y el problema es que esto ya no es solo en verano o en fechas señaladas que, por cierto, también son épocas a las que nos gustaría volver a casa, el problema es que ya es algo que pasa todo el año", comenta el mallorquín con indignación.

Volver a casa se vuelve algo complicado

Para Joan, volar a Mallorca no es un lujo, sino una necesidad. "Lo que hay que entender es que para nosotros no es un viaje de vacaciones, es la única manera de ir a ver a nuestra familia", explica, insistiendo en que debería ser algo accesible.

Sin embargo, la realidad es que cada desplazamiento implica un gasto importante. "Ahora hay que pensarlo mucho más, tienes que organizarte, mirar precios con tiempo… yo ya no me puedo permitir tener una emergencia", reconoce.

Esto afecta directamente a la frecuencia con la que puede viajar. "Antes iba más, pero ahora tengo que recortar", añade, evidenciando cómo el incremento de los precios de los billetes condiciona directamente su vida personal.

"Además, muchos estamos fuera porque no nos queda otra opción; porque dentro no hay suficientes posibilidades. Yo, por ejemplo, estudio en la universidad pública una carrera que no se puede encontrar en la isla", añade el estudiante, sumando el factor de que la insularidad también limita las opciones.

Una conexión cada vez más cara

"Muchos de los que estamos fuera somos estudiantes o gente joven empezando a trabajar, y los sueldos no han subido así", señala Joan, criticando que la subida de precios no va para nada de la mano con un incremento en los salarios, y menos en los de la gente joven.

Esa brecha genera una presión añadida. "Cada viaje es un esfuerzo económico", expone, destacando también que no se trata de casos aislados, sino de una realidad compartida por muchos jóvenes de las islas.

"Y lo que pasa mientras ahorramos es que nos perdemos la vida de los nuestros, que no podemos estar presentes tanto como querríamos. A mí me pesa mucho estar tantos meses sin poder ver a mis abuelos", confiesa el mallorquín.

El caso de Joan refleja una preocupación amplia entre los residentes baleares y canarios. La insularidad, que ya de por sí condiciona la movilidad y las oportunidades, se ve agravada por unos precios que muchos consideran "desproporcionados e inasumibles".

"El descuento está muy bien en la teoría, pero lo que se tiene que regular es el precio final de los billetes. Lo que necesitamos los residentes, que dependemos del avión para todo, es poder volar a casa sin dejarnos un riñón", concluye el estudiante.