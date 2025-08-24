Joanna Ivars, jefa de meteorología de 'La Sexta', define con esta descriptiva palabra la gestión política de los incendios

A la jefa de meteorología de laSexta, Joannars Ivars, le ha bastado poco más de un minuto para dejar clara su opinión en laSexta Xplica, primero sobre las razones de las olas de calor largas y después sobre la gestión y actuación política en las catástrofes que sufrió España, primero mencionado la DANA del pasado mes de octubre, cobrándose la vida de 228 personas, hasta los actuales incendios.

"Al menos en España cada vez las olas de calor son más tempranas y largas, y voy a dar unas razones. Esta primavera ha sido muy lluviosa y hemos acumulado una carga, como vosotros decís, de carga o de masa forestal, desde hace un montón de años, no se está trabajando el ecosistema como debería y hay una despoblación rural extraordinaria", ha expresado al principio de la intervención.

Ha señalado las "negligencias humanas muy características de los incendios" y la sequía térmica, que según ha afirmado, llega de las olas de calor extraordinarias y adversas. En la actual, la "tercera más importante de nuestra historia", además de que el cambio climático ha hecho que las temperaturas extremas sean "cinco veces más probables" de lo que serían sin este.

"Los vientos devastadores ayudaron a que hubiese una propagación extraordinaria, las tormentas secas...", ha añadido. Termina su intervención razonando que "hay que entender que las personas vivimos en el cambio climático". También ha pedido que no hay que coger el cambio climático "para solucionar problemas"

"La DANA de octubre fue por el cambio climático y la DANA de octubre fue por el cambio climático y la actuación políticos fue una mierda, lo siento mucho, y ahora mismo la actuación política fue una mierda", ha opinado.

Para Ivars, su conclusión ha sido que "si trabajamos juntos, quizá todo nos vaya mejor".

Hasta el momento, la situación de los incendios ha mejorado, bajando a 13 los actualmente activos de nivel dos. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha señalado el optimismo "moderado", pero ha advertido de que no se puede bajar la guardia "porque estamos en un momento determinante con la climatología que todavía no continúa siendo favorable para acabar de una vez por todas con el terrible sufrimiento que han provocado estos incendios".