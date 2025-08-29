Joaquín Kremel tiene una pregunta que hacer tras el lío de Abascal con Open Arms y no gustará nada al PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado en boca de todos por sus palabras arremetiendo contra la embarcación de Open Arms, pidiendo que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo". Ha generado miles y miles de reacciones, tanto de usuarios en las redes sociales como personalidades del mundo de la política.

Además, dijo que serviría de "advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa". En cuestión de horas ha ido escalando el número de respuestas y una de ellas ha sido de la propia Open Arms.

La ONG ha publicado un post en su perfil de Instagram con varias fotos respondiéndole. En una de ellas salía Santiago Abascal con un demoledor texto: "Su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra imagen de la galería, aparecía otro texto junto a una fotografía de la embarcación: "Acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".

Hasta el propio presidente canario, Fernando Clavijo, reaccionó expresando que Abascal "es un auténtico fascista" y que debería "medir un poco más las palabras, cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y él, en este caso, desgraciadamente lo tiene".

El actor Joaquín Kremel ha entrado al trapo y ha dejado uno de los tuits más sonados del día, en referencia al polémico tuit de Abascal. "Si Vox es fascista, que lo es, ¿qué son los que pactan o pactarían con él?", ha defendido Kremel, mandando un mensaje clarísimo al Partido Popular, sin necesidad de mencionarles.

El escritor Rafael Narbona también ha dejado su sentencia, siendo muy contundente con el líder de Vox: "Pareces un adolescente con graves problemas para madurar. Sueltas barbaridades para llamar la atención. Imagino que no haber trabajado nunca y vivir como un millonario, solo es posible cuando la desvergüenza se mezcla con graves deficiencias mentales".